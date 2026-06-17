هشدار ردنپ به آقای خاص آلمانی
تمدید قرارداد با توخل قبل از جام جهانی عجیب بود
هری ردنپ با انتقاد از تمدید زودهنگام قرارداد توماس توخل، هشدار داد که یک جام جهانی فاجعهبار در آمریکا میتواند این سرمربی آلمانی را مجبور به استعفا از نیمکت سهشیرها کند.
به گزارش ایلنا، توخل که پیش از این قهرمانیهای داخلی و جام لیگ قهرمانان اروپا را در دوران حضورش روی نیمکت تیمهای پاریسنژرمن، چلسی و بایرن مونیخ به دست آورده بود، از ابتدای سال ۲۰۲۵ پذیرفت که از جام زهرآلود هدایت انگلیس بنوشد. او یک روند بینقص را در مرحله مقدماتی جام جهانی پشت سر گذاشت؛ جایی که حداکثر امتیازات را کسب کرد و هیچ گلی هم دریافت نکرد، با این حال، همه هواداران مجذوب سبک فوتبال مردی نشدند که وعده تغییر داده بود اما از بسیاری جهات، تصویر سلف خود یعنی سر گرت ساوتگیت را بازتاب داد.
بدون شک برد تنها چیزی است که اهمیت دارد و توخل میتواند به مردی تبدیل شود که در سال ۲۰۲۶ به ۶۰ سال رنج و حسرت پایان میدهد؛ چرا که فوتبال سرانجام پس از شش دهه سرگردانی بیهدف در تورنومنتهای بینالمللی، به خانه بازمیگردد.
اتحادیه فوتبال انگلیس به حدی به حضور این مربی روی نیمکت خود اطمینان دارد که تمدید قرارداد او تا یورو ۲۰۲۸ (که در خاک بریتانیا و ایرلند برگزار خواهد شد) از قبل امضا، نهایی و ابلاغ شده است. این اقدام تعجب بسیاری را برانگیخته است، چرا که توخل هنوز چیزی را در یک مسابقه واقعی و رقابتی اثبات نکرده و از هماکنون سوالاتی مطرح شده مبنی بر اینکه اگر سهشیرها در این تابستان با ناامیدی و شکست آمریکای شمالی را ترک کنند، چه بلایی سر مفاد این قرارداد خواهد آمد.
احتمال جدایی توماس توخل پس از جام جهانی ۲۰۲۶
هری ردنپ، سرمربی اسبق تاتنهام و وستهم، در پاسخ به این سوال که آیا شرایط قراردادهای جدید همیشه باید بر اساس شایستگی به دست بیایند و نه اینکه هدیه داده شوند، در گفتگو با گل از این گفت که چگونه یک موقعیت امیدوارکننده میتواند به سرعت تلخ شود: «این یک تصمیم عجیب بود. بیایید امیدوار باشیم که او شایستگیاش را ثابت کند. اگر انگلیس یک جام جهانی فاجعهبار داشته باشد، او تحت فشار و انتقادهای شدیدی قرار خواهد گرفت، بیایید با خودمان صادق باشیم. همه در تیم ملی انگلیس طعم این انتقادها را میچشند. ما در طول این سالها افراد بزرگ و مربیان بزرگی داشتهایم که در این جایگاه نابود شدهاند. حتی بابی رابسون بزرگ هم سهم خود را از انتقادها و ملامتها دریافت کرد. گراهام تیلور که مرد بزرگ و دوستداشتنیای بود هم این وضعیت را تجربه کرد. اگر ما یک جام جهانی فاجعهبار داشته باشیم، آنوقت فکر میکنم آنقدر تحت فشار قرار میگیرید که احتمالاً دیگر تمایلی به ماندن نخواهید داشت!»
چه کسانی در فوتبال مدرن هواداران را به وجد میآورند؟
توخل به وضوح نشان داده است که کارها را به روش خودش پیش خواهد برد. این مرد ۵۲ ساله با تصمیمات بزرگ خود در انتخاب لیست ۲۶ نفره جام جهانی، جنجالهایی را به پا کرده است. چند تن از بازیکنانی که در خانه ماندهاند، از نظر ردنپ جزو همان دسته از بازیکنان سرگرمیسازی هستند که اکنون در فوتبال مدرن کمیاب شدهاند.
مردی که زمانی برای هدایت تیم ملی انگلیس از سوی اتحادیه فوتبال نادیده گرفته شد، در پاسخ به این سوال که حاضر است برای تماشای بازی کدام بازیکنان پول پرداخت کند، گفت: «دیگر آن شخصیتهایی که در گذشته وجود داشتند اطراف تیم دیده نمیشوند؛ اگر کاملاً صادق باشیم، دیگر بازیکنان زیادی وجود ندارند که مرا از روی صندلیام بلند کنند.
من عاشق افرادی با تواناییهای واقعی هستم؛ کسانی که میتوانند کارهای خاصی انجام دهند، بازیکن مقابل را دریبل بزنند و جریان بازی را تغییر دهند. من بازی کول پالمر را وقتی در اوج است دوست دارم. مشخص است که او به جام جهانی نرفته و خط خورده است. فیل فودن هم همینطور، آنها دو تن از بازیکنانی هستند که عاشق تماشای بازیشان هستم؛ دو پسر انگلیسی که از دیدن بازی آنها لذت میبرم. من بازی [ابرهچی] ازه را در آرسنال دوست دارم، فکر میکنم وقتی توپ را در اختیار میگیرد، توانایی شگفتانگیزی برای خلق موقعیتها دارد.
منچستریونایتد در حال حاضر واقعاً آن بازیکنان خاصی را که در گذشته تحت هدایت فرگی [سر الکس فرگوسن] داشت، در اختیار ندارد. بازیکنانی وجود دارند اما من دوست دارم افراد بیشتری را با توانایی انجام کارهای خاص ببینم. من فکر میکنم اکنون بخش زیادی از ماجرا این است که بچههایی که به آکادمیها میروند، تمام فوتبالشان شده پاس، پاس و پاس. من میخواهم دریبل زدن بازیکنان را ببینم. من هنوز هم میخواهم ببینم که مردم توپ را میگیرند و میتوانند در نبردهای یک در مقابل یک، بازیکن مقابل را از پیش رو بردارند. اکنون دیگر کمتر چنین صحنههایی را میبینم. متنفرم از اینکه میبینم وینگرها توپ را میگیرند و وقتی در موقعیت یک در مقابل یک با مدافع قرار دارند، آن را به عقب یا به عرض پاس میدهند. در گذشته اگر چنین کاری میکردید و با مدافع روبرو نمیشدید، به شدت توبیخ میشدید، اما متأسفانه شرایط به این سمت رفته است.»
امیدهای انگلیس و توخل برای درخشش در آمریکای شمالی
انگلیس امیدوار است در طول یک ماه آینده هیجان زیادی را تزریق کند؛ چرا که ماموریت آنها در جام جهانی روز چهارشنبه با رویارویی مقابل کرواسی در ورزشگاه AT&T در آرلینگتون تگزاس آغاز میشود. ردنپ نیز از راه دور در جمع کسانی خواهد بود که این بازی را تماشا میکنند، به این امید که یک نفر - از جمله توخل - بتواند او را به وجد بیاورد و دلیلی برای فریاد کشیدن و شادی به او بدهد.