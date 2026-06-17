نسخه ویژه سرمربی سابق لیگ برتر برای کریستیانو
فرمول محرمانه برای بازی کردن رونالدو در جام جهانی ۲۰۲۶
کارلوس کاروالیا معتقد است مدیریت هوشمندانه دقایق بازی کریستیانو رونالدوی ۴۱ ساله، کلید اصلی پرتغال برای فتح جام جهانی ۲۰۲۶ است.
به گزارش ایلنا، بحث و جدل پیرامون نقش رونالدو در تیم ملی، در تمام طول دوران هدایت روبرتو مارتینز با او همراه بوده و اکنون در آستانه این تورنمنت در آمریکای شمالی به اوج خود رسیده است. در حالی که رونالدو همچنان نقطه کانونی خط حمله محسوب میشود، کاروالیا پیشنهاد میکند که یک تغییر در استراتژی برای حفظ انرژی این بازیکن باسابقه برای مسابقاتی که بیشترین اهمیت را دارند، ضروری است.
کاروالیا در گفتگو با اسکای اسپورت درباره ضرورت چرخش بازیکنان گفت: «از نظر فیزیکی، اگر از من بپرسید، سرمربی میتواند مدیریت بهتری روی کریستیانو داشته باشد. نباید در تمام دقایق به او بازی داد. باید درک کرد که او برای بازی بعدی مهم خواهد بود. شاید او بتواند فقط ۶۰ یا ۷۰ دقیقه بازی کند. این تئوری ماجراست. اما مهم است که رونالدو این موضوع را درک کند. در عمل، اگر رونالدو احساس کند در شرایط خوبی برای بازی نود دقیقهای در هر مسابقه قرار دارد، آنوقت او میخواهد به تیم برای قهرمانی کمک کند.»
برقراری تعادل میان میراث گذشته و نیازهای تاکتیکی مدرن
مارتینز از زمان به دست گرفتن سکان هدایت تیم، حامی سرسخت رونالدو بوده است، اما شبح جام جهانی ۲۰۲۲، جایی که گونچالو راموس در مراحل حذفی جایگزین این بازیکن باسابقه شد، هنوز هم سنگینی میکند. این فوقستاره ۴۱ ساله جایگاه خود را با به ثمر رساندن ۲۵ گل در ۳۰ بازی ملی اخیرش توجیه کرده است، با این حال کاروالیا معتقد است اشتیاق مفرط کاپیتان برای دستیابی به جایزه نهایی باید او را به پذیرش یک نقش تغییریافته سوق دهد.
سرمربی سابق سوانسی سیتی افزود: «سرمربی میداند که کریستیانو واقعاً میخواهد کار خارقالعادهای انجام دهد و تمایل زیادی دارد که قهرمان جهان شود. سرمربی از تأثیری که او روی سایر بازیکنان میگذارد و اینکه چگونه میتواند با ذهنیت خود آنها را به جلو هل دهد، آگاه است. من معتقدم این وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد. او هنوز هم بازیکن مهمی برای پرتغال است. کاملاً مطمئنم که او تمام بازیهای جام جهانی را از ابتدا شروع خواهد کرد.»
عمق اسکواد پرتغال و دردسرهای شیرین مارتینز برای انتخاب نفرات اصلی
علیرغم جایگاه ویژه رونالدو، مارتینز به سرعت به فوقستارههای خود یادآوری کرده است که هیچکس جایگاه تضمینشدهای در ترکیب اصلی ندارد. به دنبال پیروزی در آخرین بازی تدارکاتی مقابل نیجریه که در آن رونالدو نتوانست چندین موقعیت واضح را تبدیل به گل کند، سرمربی تیم اشاره کرد که انتخاب ترکیب اصلی او همچنان یک پروژه در حال تکمیل است. رقابت برای قرار گرفتن در ترکیب سختتر از همیشه است، چرا که استعدادهای نخبهای در هر پست از لیست ۲۶ نفره حضور دارند.
مارتینز گفت: «ما از ۲۶ بازیکن در طول دو مسابقه [مقابل شیلی و نیجریه] استفاده کردیم و همه آنها برای جام جهانی آماده هستند. من هنوز ترکیب یازده نفر اصلی را نهایی نکردهام. ما در مورد آنچه میخواهیم کاملاً شفاف هستیم. بازیکنان زیادی وجود دارند که در سطح بالایی بازی میکنند و میتوانند همان نقش را ایفا کرده و همان کار را در زمین انجام دهند.»
تعقیب تاریخ در آمریکای شمالی با طعم هشدار کاروالیا
سلسائو در مرحله گروهی با تیمهای جمهوری دموکراتیک کنگو، ازبکستان و کلمبیا روبرو میشود که یک مسیر ورود نسبتاً هموار را به تورنمنت فراهم میکند. با این حال، کاروالیا هشدار داد که مشکلات دفاعی همچنان یک نقطه ضعف برای این تیم پر از استعداد به شمار میرود. او هشدار داد: «ما باید در فاز انتقال محتاط باشیم. تیمهایی در جام جهانی حضور دارند که از بازیکنان سریعی بهره میبرند و اگر تیم در تمام لحظات متعادل نباشد، میتوانند به ما ضربه بزنند.»
جام جهانی به دنبال درگذشت تراژیک دیوگو ژوتا، بار احساسی بیشتری برای این اسکواد به همراه دارد. این تیم روح او را در طول موفقیتهای اخیر خود در لیگ ملتها به همراه داشته و امیدوار است با شکستن بهترین رکورد تاریخ پرتغال یعنی مقام سومی که در سال ۱۹۶۶ به دست آمد، به خاطره او ادای احترام کند. برای رونالدو، این فصل پایانی یک حرفه تاریخی در رده ملی است؛ فصلی که در آن تمایل او به پذیرش یک نقش مدیریتی، میتواند فاکتور تعیینکننده در تلاش او برای فتح تنها جامی باشد که جایش در ویترین افتخاراتش خالی است.