به گزارش ایلنا، در حالیکه لوکا مودریچ این روزها همراه تیم ملی کرواسی در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، اظهارات داور شوکر درباره آینده این هافبک باتجربه توجه رسانه‌های اسپانیایی را به خود جلب کرده است.

شوکر که در گفت‌وگو با برنامه «لا تریبو» از رادیو مارکا شرکت کرده بود، درباره آینده مودریچ گفت: «از من پرسیدند که او قرار است در میلان بماند یا به مادرید برگردد. به نظرم اتفاقی میان او و رئال مادرید رخ خواهد داد.»

اسطوره فوتبال کرواسی در ادامه خواستار صبر تا پایان رقابت‌های جام جهانی شد و افزود: «باید منتظر بمانیم تا جام جهانی به پایان برسد و بعد ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.»

شوکر زمانی که به طور مستقیم درباره احتمال بازگشت مودریچ به رئال مادرید سؤال شد، پاسخ روشنی ارائه داد و گفت: «او قطعاً بازخواهد گشت، اما نمی‌دانم به چه شکلی. بعد از جام جهانی همه چیز مشخص خواهد شد.»

این اظهارات گمانه‌زنی‌ها درباره آینده مودریچ را افزایش داده است. با این حال شوکر حاضر نشد توضیح بیشتری درباره نقش احتمالی هموطنش در رئال مادرید ارائه کند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا بازگشت مودریچ می‌تواند در قالب بازیکن، عضو کادر فنی یا بخشی از ساختار مدیریتی باشگاه باشد، گفت: «نمی‌توانم بیشتر از این چیزی بگویم. بگذارید بعضی مسائل فعلاً مبهم بماند؛ قرار نیست همه چیز را همین حالا فاش کنیم.»

شوکر در ادامه بار دیگر بر ارتباط آینده مودریچ با رئال مادرید تأکید کرد و اظهار داشت: «تنها چیزی که می‌توانم با اطمینان بگویم این است که او دوباره به نوعی با رئال مادرید همکاری خواهد کرد.»

اسطوره سابق فوتبال کرواسی همچنین از مودریچ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ کشورش یاد کرد و گفت: «او یکی از بهترین فوتبالیست‌های جهان و بدون تردید بهترین بازیکن تاریخ فوتبال کرواسی است. آنچه در رئال مادرید و تیم ملی کرواسی انجام داده، او را به یک الگو تبدیل کرده است.»

اظهارات شوکر در شرایطی مطرح شده که آینده مودریچ پس از پایان جام جهانی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بسیاری منتظر مشخص شدن برنامه‌های بعدی این ستاره ۴۰ ساله هستند.

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