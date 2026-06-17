ادای احترام ویژه پرتغال به دیوگو ژوتا در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، والدین دیوگو ژوتا، ملی‌پوش فقید فوتبال پرتغال، با دعوت رسمی فدراسیون فوتبال این کشور راهی ایالات متحده شدند تا از نزدیک نخستین مسابقه پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو را تماشا کنند.

فدراسیون فوتبال پرتغال در بیانیه‌ای اعلام کرد خواکیم و ایزابل سیلوا، پدر و مادر ژوتا، روز دوشنبه وارد آمریکا شدند و از سوی پدرو پروئنسا، رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال، اعضای هیأت رئیسه و مسئولان کاروان این کشور مورد استقبال قرار گرفتند.

در جریان این دیدار، والدین ژوتا همچنین با مارگاریدا بالسئیرو لوپس، وزیر فرهنگ، جوانان و ورزش پرتغال و فرانسیسکو دوارته لوپس، سفیر پرتغال در آمریکا، گفت‌وگو کردند.

قرار است والدین این مهاجم فقید از جایگاه ورزشگاه ریلیانت هیوستون، دیدار پرتغال و جمهوری دموکراتیک کنگو را تماشا کنند؛ حضوری که در ادامه برنامه‌های فدراسیون فوتبال پرتغال برای گرامیداشت یاد ژوتا صورت گرفته است.

روبرتو مارتینس، سرمربی پرتغال، پیش‌تر هنگام اعلام فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی گفته بود که پرتغال در این مسابقات با «۲۷ بازیکن به‌علاوه یک نفر دیگر» حضور خواهد داشت؛ جمله‌ای که اشاره‌ای نمادین به جایگاه دیوگو ژوتا در جمع ملی‌پوشان پرتغال داشت.

بازیکنان پرتغال همچنین بازوبندی ویژه با نام ژوتا را در طول رقابت‌های جام جهانی بر بازو خواهند بست. فدراسیون فوتبال این کشور نیز طی ماه‌های اخیر برنامه‌های مختلفی را برای حفظ یاد و خاطره این بازیکن اجرا کرده است که از جمله آنها می‌توان به انتشار کتاب «دیوگو ژوتا؛ هرگز دوباره، زمانی بسیار طولانی است» اشاره کرد؛ اثری که زندگی و دوران حرفه‌ای این فوتبالیست را از کودکی تا دوران حضور در سطح اول فوتبال اروپا روایت می‌کند.

ژوتا که در سال ۱۹۹۶ در گوندومار پرتغال متولد شد، در طول دوران حرفه‌ای خود پیراهن تیم‌هایی چون پاسوس ده فریرا، پورتو، ولورهمپتون و لیورپول را به تن کرد و بیش از ۵۰ بار نیز برای تیم ملی پرتغال به میدان رفت.

این مهاجم پرتغالی سوم جولای ۲۰۲۵ به همراه برادرش آندره سیلوا در سانحه رانندگی در استان زامورای اسپانیا جان خود را از دست داد. حادثه‌ای که واکنش گسترده باشگاه‌ها، بازیکنان، مربیان و هواداران فوتبال در سراسر جهان را به دنبال داشت و جامعه فوتبال پرتغال را در شوک فرو برد.

از زمان درگذشت ژوتا، تیم ملی پرتغال در مناسبت‌های مختلف با برگزاری مراسم و برنامه‌های ویژه، یاد یکی از محبوب‌ترین بازیکنان نسل اخیر فوتبال این کشور را گرامی داشته است.

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