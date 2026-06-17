به گزارش ایلنا، سرخ‌پوشان در این دوره بسیار رقابت‌پذیرتر از نخستین حضور خود در جام جهانی نشان می‌دهند؛ یعنی همان تورنمنت ۲۰۱۸ که در آن پاناما بیشترین گل خورده را در میان تمامی تیم‌ها به ثبت رساند. توماس کریستینسن، سرمربی این تیم، از زمان به دست گرفتن هدایت سرخ‌پوشان در سال ۲۰۲۰، یک هویت قدرتمند و فیزیکی را در تیمش ایجاد کرده است.

پاناما با یک روند شکست‌ناپذیر و به شکلی مقتدرانه از مرحله مقدماتی عبور کرد و در هشت مسابقه تنها چهار گل دریافت نمود. آن‌ها برای به دردسر انداختن خط دفاعی شکننده غنا، به سازماندهی فوق‌العاده خود روی ضربات ایستگاهی تکیه خواهند کرد. کریستینسن انتظار یک نبرد تاکتیکی و نزدیک را دارد، به‌ویژه از این جهت که پاناما در ۱۴ بازی اخیر خود، تن به ۷ تساوی داده است.

بازگشت مهره کلیدی به اردوی سرخ‌پوشان

کریستینسن در آستانه این دیدار با خبر خوش بازگشت آدالبرتو کاراسکیا به تمرینات گروهی مواجه شده است؛ هافبک کلیدی تیم که پس از رهایی از یک مصدومیت طولانی‌مدت به تمرینات بازگشته است. این هافبک بااستعداد باشگاه پوماس، دیدارهای تدارکاتی اخیر تیمش را از دست داده بود، اما می‌تواند در این مسابقه به عنوان بازیکن تعویضی به میدان برود.

سرمربی پاناما البته نمی‌خواهد روی بازی دادن به بازیساز خود ریسک کند و به همین دلیل کارلوس هاروی کار را در ترکیب اصلی آغاز خواهد کرد. آنیبال گودوی، کاپیتان پرانرژی تیم نیز در قلب خط میانی مستقر خواهد شد تا صد و پنجاه و ششمین بازی ملی خود را تجریه کند.

اورلاندو موسکرا درون دروازه قرار خواهد گرفت و پشت سر یک سیستم دفاعی سه نفره و منضبط ایفای نقش می‌کند. خوزه کوردوبا در کنار کوین راموس و آندرس آندِراده کمربند دفاعی تیم را تشکیل می‌دهند. مایکل امیر موریو، مدافع راست بشیکتاش و اریک دیویس نیز به عنوان وینگ‌بک، پهنای باند هجومی و خطرناکی را در جناحین زمین ایجاد خواهند کرد.

کمی جلوتر، خوزه لوئیس رودریگز و اسماعیل دیاز از خوزه فاخاردو، مهاجم هدف تیم حمایت می‌کنند. مسابقات اخیر پاناما جذابیت و سرگرمی فوق‌العاده‌ای را برای هواداران بی‌طرف فوتبال به همراه داشته است. آمار نشان می‌دهد که در هشت بازی از ده دیدار اخیر پاناما، هر دو تیم موفق به گلزنی شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های آن‌ها در فاز انتقال دفاعی است.

ترکیب احتمالی پاناما (۳-۴-۳):

موسکرا؛ راموس، کوردوبا، آندِراده؛ موریو، گودوی، هاروی، دیویس؛ رودریگز، دیاز، فاخاردو.

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