به گزارش ایلنا، تیم ملی غنا در حالی گام به این مسابقات می‌گذارد که با یک سد تاریخی و دشوار روبرو است؛ ستاره‌های سیاه از هفت بازی اخیر خود در جام جهانی تنها در یک مسابقه طعم پیروزی را چشیده‌اند. کارلوس کی‌روش، سرمربی تازه منصوب شده این تیم، تمایل دارد تا هرچه سریع‌تر ثبات ساختاری را در اسکواد بااستعداد خود ایجاد کند. غنا پیش از شروع تورنمنت روند کابوس‌واری را پشت سر گذاشت و در هفت دیدار اخیر خود موفق به کسب برد نشد.

سازماندهی دفاعی آن‌ها در جریان شکست سنگین ۵-۱ در یک بازی دوستانه مقابل اتریش به شدت شکننده نشان داد. کی‌روش باید این نقاط ضعف را فوراً ترمیم کند، به‌ویژه از این جهت که غنا در ۱۰ مسابقه اخیر خود در جام جهانی موفق به ثبت کلین‌شیت نشده است.

شوک بزرگ ویزا به ستاره‌های سیاه؛ غیبت مهره کلیدی کی‌روش در خاک کانادا

کی‌روش در آستانه این دیدار با یک دردسر غیرمنتظره در انتخاب نفرات مواجه شده است؛ چرا که دولت کانادا از صدور ویزا برای توماس پارتی خودداری کرده است. این هافبک تأثیرگذار در حال حاضر در بوستون به سر می‌برد، اما امیدوار است که در ادامه این ماه بتواند تیمش را در رقابت مقابل انگلیس و کرواسی همراهی کند. در غیبت او، الیشا اووسو و امانوئل ایرنکی زوج قلب خط میانی را تشکیل خواهند داد. لارنس اتی-زیگی نیز پشت خط دفاعی چهار نفره و بازسازی‌شده تیم، درون دروازه قرار می‌گیرد.

محمد قدوس، بازیساز فوق‌العاده غنا، طراح اصلی حملات تیم از پست هافبک هجومی خواهد بود. در خط حمله، جوردن آیو، کاپیتان باسابقه تیم، پس از به ثمر رساندن هفت گل در مرحله مقدماتی، رهبری پیکان هجومی را بر عهده خواهد داشت.

مهاجم لسترسیتی از حمایت شدید دو وینگر تیم یعنی ارنست نواما و آنتوان سمنیو بهره‌مند خواهد شد. سمنیو پس از یک فصل درخشان و پرگل در لیگ برتر انگلیس، در فرمی درخشان و در سطح جهانی به اردو ملحق شده است. این مهاجم باید آمار ملی خود را که ثبت تنها ۳ گل در ۳۴ بازی ملی است، بهبود ببخشد. غنا تلاش خواهد کرد تا از کیفیت فردی برتر بازیکنانش برای باز کردن خط دفاعی فشرده پاناما استفاده کند.

ترکیب احتمالی تیم ملی غنا

اتی-زیگی؛ سنایا، آجتی، اوپوکو، منساه؛ اووسو، ایرنکی، نواما، بواکی، سمنیو؛ آیو.

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