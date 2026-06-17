رونمایی از زره جنگی سهشیرها
پیراهن انگلیس برای نبرد افتتاحیه جام جهانی مشخص شد
در پی ایجاد نگرانیهایی بابت تداخل رنگ پیراهن دو تیم، سرانجام تصمیم نهایی اتخاذ شد و کیت رسمی تیم ملی انگلیس برای اولین بازی خود در گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ در دالاس مشخص گردید.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس امشب در حالی رقابتهای خود را در جام جهانی آغاز میکند که در دالاس به مصاف کرواسی خواهد رفت. تقریباً یک هفته پس از آغاز این تورنمنت، شاگردان توماس توخل با سختترین چالش خود در گروه L مواجه میشوند؛ یعنی رویارویی با تیمی که در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۱۸ مغلوب آن شدند.
سهشیرها در آستانه این دیدار مجبور به یک تغییر اجباری و دیرهنگام در اسکواد خود شدند؛ چرا که تینو لیورامنتو به دلیل مصدومیت، ادامه این تورنمنت تابستانی را از دست داد. به همین منظور، تروه چالوبا به اردو فراخوانده شده است و پس از پایان مسابقه با کرواسی، به جمع همتیمیهایش اضافه خواهد شد.
انگلیس در این مسابقه به طور رسمی تیم میزبان به شمار میرود و به همین دلیل از کیت اول و خانگی خود استفاده خواهد کرد. چهار سال پیش، کیت خانگی آنها دارای رنگ آبی روی شانهها و دور یقه بود، اما این بار لباس آنها طراحی سنتیتری دارد. این پیراهن به طور کلی سفیدرنگ همراه با حاشیههای سرمهای و برخی جزئیات قرمز از جمله در شمارهها است. همچنین جوردن پیکفورد درون دروازه، لباس زرد رنگ به تن خواهد کرد.
نقشه سهشیرها برای صدرنشینی در فرمت جدید جام جهانی
در سمت مقابل، کرواسی امشب با کیت دوم و مهمان خود به میدان میآید که یک لباس کاملاً آبیرنگ است و دروازهبان آنها نیز لباس ارغوانی بر تن میکند. در این دوره از جام جهانی، با توجه به اینکه ۳۲ تیم از مجموع ۴۸ تیم به مرحله حذفی صعود میکنند، حساسیت و خطرات مرحله گروهی نسبت به دورههای قبلی کمی کاهش یافته است.
انگلیس به شدت تمایل دارد تا شروعی قدرتمند در برابر کرواسی داشته باشد و خود را برای صدرنشینی در گروه آماده کند. صدرنشینی در این گروه، برخورد با یکی از تیمهای رتبه سوم گروههای دیگر را در مرحله یکشانزدهم نهایی تضمین میکند. اما دوم شدن در گروه به معنای رویارویی مستقیم با تیم دوم گروه K خواهد بود؛ تیمی که به احتمال زیاد یکی از دو غول برتر یعنی پرتغال یا کلمبیا است و پیروز آن میدان نیز احتمالاً در مرحله یکهشتم نهایی باید به مصاف اسپانیا برود.