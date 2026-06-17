شلیک به قلب شطرنجیها
آغاز ماجراجویی سهشیرها در جام جهانی ۲۰۲۶
پیشبینیهای دیدار بزرگ انگلیس و کرواسی نشان میدهد که سهشیرها به دنبال یک شروع طوفانی و کسب پیروزی برای خط و نشان کشیدن در این تورنمنت هستند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس روز چهارشنبه و در جریان بازی افتتاحیه خود در گروه L، در استادیوم دالاس به مصاف کرواسی خواهد رفت تا شروعی طوفانی را در رقابتهای جام جهانی رقم بزند.
سهشیرها یکی از آمادهترین تیمهای پیش از شروع این تورنمنت بودهاند و در میان مدعیان اصلی رسیدن به مرحله نیمهنهایی قرار دارند؛ به طوری که سوپرکامپیوتر اوپتا شانس ۲۹.۱ درصدی برای رسیدن آنها به این مرحله قائل شده است.
مسابقه روز چهارشنبه، هفدهمین حضور انگلیس در جام جهانی و هشتمین حضور متوالی آنها در این رقابتها را رقم خواهد زد که این طولانیترین روند حضور پیاپی آنها پس از غیبت در جام جهانی ۱۹۹۴ (که آن هم در آمریکا برگزار شد) به شمار میرود. شاگردان توماس توخل در کنار نروژ، تنها تیمهای منطقه یوفا بودند که هر هشت بازی خود را در مرحله مقدماتی با پیروزی پشت سر گذاشتند. آنها همچنین تنها تیمی بودند که بدون دریافت حتی یک گل، از این مرحله صعود کردند.
در حالی که این آمار بسیار چشمگیر است، اما توخل اکنون با چالش بزرگی برای انتقال این فرم درخشان به بزرگترین صحنه فوتبال جهان مواجه است؛ کاری که انگلیس اغلب آن را دشوار یافته است. سهشیرها از زمان بالا بردن جام قهرمانی در سال ۱۹۶۶، رکورد چندان دندانگیری در این تورنمنت به ثبت نرساندهاند.
آنها تنها دو بار موفق به عبور از مرحله یکچهارم نهایی شدهاند و در سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ مقام چهارم را کسب کردهاند. با این حال، چیزی که ممکن است انگلیس را امیدوار کند، رکورد قوی آنها در بازیهای افتتاحیه جام جهانی است. آنها تنها یکی از هشت بازی افتتاحیه اخیر خود را باختهاند (۳ پیروزی و ۴ تساوی) که آن هم شکست ۲-۱ مقابل ایتالیا در سال ۲۰۱۴ بود.
ثبات خیرهکننده کرواتها با رهبری لوکای تمامنشدنی
در سمت مقابل، کرواسی مدتهاست که برچسب «تیم ضعیف و شگفتیساز» را از خود دور کرده و به عنوان یکی از باثباتترین تیمهای مسابقات بینالمللی، پا به هفتمین جام جهانی خود میگذارد. رکورد آتشین آنها ممکن است نشان دهد که آنها نوسان دارند، اما تحت رهبری لوکا مودریچ که سن و سال را به چالش کشیده است، همچنان یک تهدید واقعی محسوب میشوند. آنها در ۶ جام جهانی اخیر خود، سه بار در مرحله گروهی حذف شدهاند، اما در سه دوره دیگر موفق به ایستادن روی سکو شدهاند.
کرواسی در کنار فرانسه تنها تیمهایی هستند که در هر دو دوره اخیر جام جهانی به مرحله نیمهنهایی راه یافتهاند. اگرچه شانس آنها برای رسیدن به جمع چهار تیم پایانی در این دوره کم است (۸.۹ درصد)، اما آنها همچنان با فرمی خوب وارد ایالات متحده شدهاند.
شاگردان زلاتکو دالیچ در هفت بازی از هشت مسابقه خود در مرحله مقدماتی پیروز شدند و در تمام طول این مسیر شکستناپذیر باقی ماندند و تنها در تساوی ۰-۰ مقابل جمهوری چک در پراگ امتیاز از دست دادند. آنها همچنین در بازیهای مرحله گروهی جام جهانی در دو تورنمنت اخیر شکستناپذیر بودهاند (۴ پیروزی و ۲ تساوی) و در این مدت تنها دو گل دریافت کردهاند.
بازیهای افتتاحیه همیشه با کرواسی مهربان نبوده است. آنها تنها در یکی از پنج بازی افتتاحیه اخیر خود در جام جهانی پیروز شدهاند (۱ تساوی و ۳ شکست) که آن هم برتری ۲-۰ مقابل نیجریه در سال ۲۰۱۸ بود. سوپرکامپیوتر اوپتا شانس کرواسی برای صعود از گروه L را ۷۷.۲ درصد میداند که پس از شانس ۹۵.۶ درصدی انگلیس در رتبه دوم قرار دارد.
سایه سنگین کین و پریشیچ روی نبرد بزرگ دالاس
در حالی که انگلیس در تمامی پستها تیمی قدرتمند است، میزان موفقیت آنها در این تابستان میتواند به عملکرد هری کین بستگی داشته باشد. در دو دوره اخیر جام جهانی، تنها کیلیان امباپه (۱۲ گل) بیشتر از هشت گلِ کین به ثمر رسانده است. انتظار میرود کاپیتان انگلیس در مقابل کرواسی کار را در ترکیب اصلی آغاز کند و این سیامین بازی او در یک تورنمنت بزرگ بینالمللی خواهد بود؛ بیش از هر بازیکن دیگری در تاریخ فوتبال انگلیس.
در طرف مقابل، کرواسی بار دیگر برای الهام گرفتن به ایوان پریشیچ چشم خواهد بست. این وینگر باسابقه در تاریخ تورنمنتهای بزرگ، بیشتر از هر بازیکن کروات دیگری روی گلها تأثیرگذار بوده است (۱۰ گل و ۸ پاس گل). او همچنین در کنار لیونل مسی و نیمار، یکی از تنها سه بازیکنی است که در هر یک از سه جام جهانی اخیر هم گل زده و هم پاس گل داده است.
تاریخچه تقابلهای انگلیس و کرواسی
آخرین دیدار دو تیم در جام جهانی یک نبرد تاریخی و فراموشنشدنی بود؛ جایی که شاگردان دالیچ با بازگشت به بازی موفق شدند پیروزی ۲-۱ را در وقتهای اضافه نیمهنهایی سال ۲۰۱۸ به دست آورند. کیران تریپیر خیلی زود انگلیس را پیش انداخت، اما گلهای پریشیچ و ماریو مانژوکیچ در نهایت کرواسی را به اولین فینال تاریخ جام جهانیاش رساند. تقابل روز چهارشنبه، چهارمین دیدار انگلیس و کرواسی در یک تورنمنت بزرگ در قرن بیست و یکم خواهد بود. آنها تاکنون یک بار در جام جهانی (پیروزی کرواسی در سال ۲۰۱۸) و دو بار در جام ملتهای اروپا (هر دو پیروزی انگلیس) به مصاف هم رفتهاند.
پیشبینی مسابقه انگلیس و کرواسی
بر اساس پیشبینی سوپرکامپیوتر اوپتا، انگلیس به عنوان مدعی اصلی این بازی در افتتاحیه گروه L معرفی شده است؛ به طوری که سهشیرها در ۵۵.۹ درصد از ۱۰,۰۰۰ شبیهسازی پیش از مسابقه برنده شدهاند. شانس پیروزی کرواسی تنها ۲۰.۸ درصد تخمین زده شده و احتمال تساوی نیز ۲۳.۳ درصد از این شبیهسازیها را به خود اختصاص داده است.
لیست بازیکنان انگلیس و کرواسی
انگلیس: جوردن پیکفورد، دین هندرسون، جیمز ترافورد، ازری کونسا، نیکو اورایلی، جان استونز، مارک گوئهی، تینو لیورامنتو، دن برن، ریس جیمز، دجد اسپنس، جارل کوانسا، دکلان رایس، الیوت اندرسون، جود بلینگام، جوردن هندرسون، کوبی مینو، مورگان راجرز، ابرچی ازه، بوکایو ساکا، هری کین، مارکوس رشفورد، آنتونی گوردون، اولی واتکینز، نونی مادوئکه، ایوان تونی.
کرواسی: دومینیک لیواکوویچ، ایوور پاندور، دومینیک کوتارسکی، یوسیپ استانایشیچ، مارین پونگراچیچ، یوشکو گواردیول، دویه چالتا-کار، یوسیپ شوتالو، لوکا ووشکوویچ، مارتین ارلیچ، نیکولا مورو، متئو کواچیچ، لوکا مودریچ، نیکولا ولاشیچ، ماریو پاشالیچ، مارتین باتورینا، پتار سوچیچ، کریستین جاکیچ، تونی فروک، لوکا سوچیچ، آندری کراماریچ، آنته بودیمیر، ایوان پریشیچ، ایگور ماتانوویچ، مارکو پاشالیچ، پتار موسی.