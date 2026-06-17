ستاره محبوب اینتر پیشنهاد چلسی را رد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از کوریره دلواسپورت، پالسترا به شدت مشتاق است تا به اینتر ملحق شود و در حال حاضر تنها منتظر توافق بین اینتر و آتالانتا است. او به خوبی می‌داند که باید در کمتر از یک ماه به تمرینات اینتر تحت هدایت کریستین چیوو ملحق شود و از این رو به تعطیلات خود ادامه می‌دهد. او سال گذشته نیز تصمیم مشابهی گرفت و به کالیاری رفت تا خود را به نمایش بگذارد و اکنون از تصمیم خود راضی است.

پیشنهاد چلسی به پالسترا در واقع به دلیل توجه منچسترسیتی به مالو گوستو، دیگر بازیکن راست‌پا، مطرح شده است. با این حال، پالسترا به وضوح اعلام کرده که تنها هدفش پیوستن به اینتر است. چلسی در حال حاضر در شرایط نامشخصی قرار دارد و از رقابت‌های اروپایی خارج شده است، هرچند ممکن است با حضور ژاوی آلونسو در کادر فنی، اوضاع بهبود یابد.

در حال حاضر، اینتر برای جذب پالسترا با آتالانتا در حال مذاکره است. اینتر تا ۴۵ میلیون یورو، شامل پاداش‌ها، پیشنهاد داده است، در حالی که آتالانتا درخواست بیش از ۵۰ میلیون یورو را مطرح کرده است.

با وجود فاصله مالی بین دو باشگاه، آتالانتا به نظر می‌رسد که آماده فروش این بازیکن باشد و می‌داند که مقصد او در نهایت ایتالیا خواهد بود. با توجه به عدم وجود رقبای داخلی جدی برای اینتر، به نظر می‌رسد که این انتقال به زودی محقق خواهد شد، اما مدیران اینتر باید پیشنهاد خود را افزایش دهند تا بتوانند موافقت آتالانتا را جلب کنند.

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