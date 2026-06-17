به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، در این دور از مسابقات، تیم ملی پرتغال با میانگین ۲۳.۱۷ شوت در هر بازی، بالاترین میانگین شوت‌زنی را دارد و در ۲۵ دقیقه ابتدایی بازی‌ها، به طور میانگین ۱.۱۷ گل به ثمر رسانده است. این تیم همچنین با ۰.۶۷ گل در هر بازی از خارج از محوطه جریمه، در این زمینه نیز رکورددار است. در مقابل، تیم ملی کنگو با میانگین ۹.۲۵ شوت در هر بازی و ۱.۰۰ xG، در پایین‌ترین سطح قرار دارد. پرتغال با کسب ۱۳ امتیاز از ۱۸ امتیاز ممکن، به مرحله نهایی صعود کرده است.

در بازی دیگر، تیم‌های ازبکستان و کلمبیا به مصاف هم می‌روند. هر دو تیم در نیمه دوم بازی‌ها به گل‌زنی‌های بیشتری دست یافته‌اند، به طوری که ازبکستان میانگین ۰.۵۶ گل و کلمبیا ۰.۵۰ گل در این زمان دارند. ازبکستان در ضربات ایستگاهی نیز عملکرد بهتری دارد و کلمبیا در این زمینه آسیب‌پذیر است.

انگلیس و کرواسی نیز در یک بازی حساس به مصاف هم خواهند رفت. انگلیس با میانگین ۷.۵۸ پاس در هر مالکیت و ۲.۵۴ xG، یکی از تیم‌های قدرتمند در این دوره به شمار می‌رود. کرواسی نیز با میانگین ۲.۶۹ xG، در سطح بالایی قرار دارد. هر دو تیم در تبدیل شوت به گل چندان موفق نبوده‌اند و این می‌تواند بر نتیجه نهایی تأثیر بگذارد.

در نهایت، تیم ملی پاناما با میانگین ۱۵ شوت در هر بازی، پتانسیل گلزنی ۲.۱۴ گل را دارد، اما با نیاز به ۱.۶۰ xG برای هر گل، در این زمینه ناکارآمدترین تیم به شمار می‌رود. این تحلیل‌ها بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از منابع معتبر مانند فیفا و اوپتا انجام شده است.

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