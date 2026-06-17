ترکیب احتمالی انگلیس مقابل کرواسی

به گزارش ایلنا به نقل از توتواسپورت، تیم ملی فوتبال انگلیس که به رهبری توماس توخل به مصاف کرواسی می‌رود، در استادیوم AT&T در آرلینگتون، تگزاس به میدان خواهد رفت.

این بازی در تاریخ ۲۳ ژوئن به وقت ایران برگزار می‌شود و کرواسی به رهبری زلاتکو دالیچ و با حضور لوکا مودریچ، ستاره ۴۱ ساله خود، در این دیدار حاضر خواهد بود. آخرین تقابل این دو تیم در جام جهانی به نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه برمی‌گردد که با پیروزی ۲-۱ کرواسی به پایان رسید.

ترکیب احتمالی دو تیم به شرح زیر است:

انگلیس (۴-۲-۳-۱): پیکفورد؛ جیمز، استونز، گوئهی، او رایلی؛ اندرسون، رایس؛ ساکا، بلینگام، گوردون؛ کین. سرمربی: توخل.

کرواسی (۴-۲-۳-۱): لیواکویچ؛ استانیسیچ، سوتالو، وسکویچ، گواردیول؛ کواچیچ، مودریچ؛ پاشالیچ، کراماریچ، پریسیچ؛ بودیمیر. سرمربی: دالیچ.

داور این مسابقه، تورپین از فرانسه خواهد بود و کمک‌های او دانوس-پاژس و گارسیا از مکزیک هستند.

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