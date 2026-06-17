ترکیب احتمالی پرتغال
آتشبازی پرتغال در گام اول با فرماندهی رونالدو
تیم ملی پرتغال در حالی کار خود را در گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز میکند که کریستیانو رونالدو، فوقستاره ابدی این کشور، رسماً پا به آخرین جام جهانی دوران حرفهای خود میگذارد تا در اولین بازی به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو برود.
به گزارش ایلنا، پرتغال امروز رقابتهای خود در جام جهانی را مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز میکند و روبرتو مارتینز باید تصمیماتی جدی در خصوص ۱۱ بازیکن اصلی خود اتخاذ کند. این سرمربی اسپانیایی تمایل دارد تا یک الگوی مشخص برای ادامه تورنمنت ایجاد کند و با کسب یک پیروزی قاطع در این مسابقه، زنگ خطر را برای سایر تیمها در این جام ۴۸ تیمی به صدا در آورد.
بار اصلی گلزنی روی دوش کریستیانو رونالدو، کاپیتان ۴۱ ساله تیم خواهد بود؛ فوقستارهای که قطعاً در خط حمله کار را آغاز میکند و به دنبال پاسخی محکم به درخشش لیونل مسی، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند است که همگی در اولین بازیهای خود برای تیمهایشان موفق به گلزنی شدهاند.
موتور محرک خط میانی تیم تقریباً خود به خود انتخاب میشود؛ جایی که دوسوم آن را مثلث پاریسنژرمن تشکیل میدهد که به تازگی عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را از آن خود کردهاند.
رونمایی از مهندس منچستر در خدمت فوقستاره
ضلع دیگر این خط میانی، برترین بازیکن فصل لیگ برتر انگلیس یعنی برونو فرناندز است. او در این فصل نمایشهای درخشانی در ترکیب منچستریونایتد داشت، بهویژه پس از آنکه مایکل کریک هدایت اولدترافورد را برعهده گرفت و فرناندز به پست محبوب خود یعنی شماره ۱۰ بازگشت. کاپیتان شیاطین سرخ رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل لیگ برتر را شکست و حالا بار دیگر در ویترین جهانی با همتیمی سابق خود در اولدترافورد، یعنی رونالدو همکار خواهد شد.
در پست وینگر، گزینههای بیشماری در دسترس مارتینز قرار دارد، اما احتمالاً او رافائل لیائو از آث میلان را که در این تابستان به دنبال جدایی از فوتبال ایتالیا است در جناح چپ به کار میگیرد و برناردو سیلوا، کاپیتان منچسترسیتی را که در آستانه انتقال به رئال مادرید قرار دارد، در سمت راست زمین مستقر خواهد کرد.
با این حساب، در خط دفاعی چهار نفره تنها یک علامت سؤال باقی میماند: چه کسی در مرکز خط دفاعی زوج روبن دیاز خواهد شد؟ به نظر میرسد گونسالو ایناسیو از اسپورتینگ لیسبون گزینه مورد علاقه مارتینز باشد، اما رناتو ویگا، مدافع سابق چلسی نیز یک گزینه چپپای دیگر را روی میز میگذارد؛ در حالی که آنتونیو سیلوا از بنفیکا نیز از شایستگیهای بالایی برخوردار است.
در پست مدافعان کناری، دو انتخاب کاملاً واضح و بدون بحث وجود دارد؛ ژائو کانسلو در جناح راست و نونو مندز در سمت چپ به میدان خواهند رفت.
ترکیب احتمالی تیم ملی پرتغال (۱-۳-۲-۴):
دیوگو کاستا؛ کانسلو، دیاز، ایناسیو، مندز؛ ویتینیا، نوس؛ سیلوا، فرناندز، لیائو؛ رونالدو.