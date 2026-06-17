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ترکیب احتمالی کرواسی

اولین فینال دالیچ مقابل سه‌شیرهای توخل

اولین فینال دالیچ مقابل سه‌شیرهای توخل
کد خبر : 1800643
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تیم ملی کرواسی در حالی هفتمین دوره حضور خود در تاریخ جام جهانی را آغاز می‌کند که در اولین بازی خود در گروه L، باید در یک نبرد دشوار و سرنوشت‌ساز به مصاف تیم ملی انگلیس برود.

به گزارش ایلنا، زلاتکو دالیچ برای تقابل با غول سنگین‌وزن فوتبال اروپا، یک اسکواد کاملاً آماده و بدون مصدوم در اختیار دارد. آتشین‌ها رکورد شگفت‌انگیزی در جام جهانی دارند و در دو دوره گذشته به نیمه‌نهایی رسیده‌اند. آن‌ها در تمام طول مسیر مقدماتی شکست‌ناپذیر باقی ماندند و تنها در یک مسابقه مقابل جمهوری چک امتیاز از دست دادند.

اولین فینال دالیچ مقابل سه‌شیرهای توخل

مودریچ با نقاب محافظ در قلب ارکستر دالیچ

دالیچ در حالی پا به این مسابقه می‌گذارد که پس از رهایی چند بازیکن کلیدی از بند مصدومیت‌های اخیر، تیمی کاملاً آماده را برای بازی افتتاحیه در اختیار دارد. لوکا مودریچ افسانه‌ای بر شکستگی استخوان گونه خود که در ماه آوریل رخ داده بود غلبه کرده و انتظار می‌رود یک بار دیگر بازوبند کاپیتانی کشورش را بر بازو ببندد. او در کنار متئو کواچیچ، ستاره منچسترسیتی، ریتم و سرعت بازی را در خط میانی کنترل خواهد کرد.

یوسیپ استانیشیچ و ایوان پریشیچ باسابقه به عنوان وینگ‌بک‌های پویا در جناحین عمل خواهند کرد. پریشیچ پس از ثبت ۲۶ گل و پاس گل برای آیندهوون در فصل گذشته، با فرمی فوق‌العاده وارد این مسابقات می‌شود. دومینیک لیواکوویچ پشت یک سیستم دفاعی مستحکم و سه نفره، درون دروازه قرار خواهد گرفت. یوسیپ شوتالو و یوشکو گواردیول در کنار پدیده نوجوان تیم یعنی لوکا ووشکوویچ، کمربند دفاعی تیم را محکم می‌کنند.

دویه چالتا-کار پس از بازگشت به تمرینات گروهی به دنبال رفع مشکل گرفتگی کمر، یک گزینه دفاعی جایگزین را برای کادر فنی فراهم می‌کند. لوکا سوچیچ و مارتین باتورینا جرقه خلاقیت را در نقش‌های هجومی پیشرفته‌تر ایجاد خواهند کرد. در خط حمله نیز، پتار موسی، مهاجم بومی دالاس، می‌تواند بالاتر از آندری کراماریچ در ترکیب اصلی قرار بگیرد. موسی برای به دست آوردن این فرصت بزرگ، ۱۲ گل در ۱۳ بازی لیگ برتر آمریکا (MLS) به ثمر رسانده است.

اولین فینال دالیچ مقابل سه‌شیرهای توخل

رونمایی از ترکیب احتمالی کرواسی:

لیواکوویچ؛ شوتالو، ووشکوویچ، گواردیول؛ استانایشیچ، مودریچ، کواچیچ، پریشیچ؛ سوچیچ، باتورینا؛ موسی.

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