شلیک پادشاه به رکورد جاودانه جام جهانی با طعم تنیس

به گزارش ایلنا، مسی با وجود اینکه هفته آینده ۳۹ ساله می‌شود، هیچ نشانه‌ای از افت نشان نداد و خط دفاعی الجزایر را در کانزاس‌سیتی به آتش کشید. فوق‌ستاره اینتر میامی پس از مسابقه در گفتگو با ESPN فاش کرد که برای حفظ سطح عملکرد فوق‌العاده خود در عرصه جهانی، از یکی دیگر از بزرگان دنیای ورزش الهام گرفته است.

مسی گفت: «من از این وضعیت لذت می‌برم، در زمین احساس بسیار خوب و شادی دارم. عاشق فوتبال بازی کردن هستم، این اشتیاق من از زمان کودکی بوده و همیشه بهترین کارهایم را ارائه می‌دهم. در حال حاضر در حال تماشای یک سریال درباره رافائل نادال هستم و در این زمینه احساسی شبیه به او دارم؛ یعنی همه چیزت را بگذاری و از کاری که انجام می‌دهی لذت ببری.»

تواضع پادشاه در تالار مشاهیر فوتبال

این هت‌تریک تماشایی باعث شد مسی در صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی با میروسلاو کلوزه، اسطوره آلمانی، برابر شود. در حالی که دنیا این نقطه عطف جدید او را جشن می‌گیرد، کاپیتان آرژانتین در پاسخ به سوالی درباره جایگاهش در کتاب‌های تاریخ در کنار بزرگترین مهاجمان جهان، مثل همیشه متواضع باقی ماند.

او خاطرنشان کرد: «من به گل‌ها و رکوردها نگاه نمی‌کنم... بودن در کنار کلوزه یک افتخار است، رونالدو هم آنجا حضور دارد، [کیلیان] امباپه نیز که امروز دو گل به ثمر رساند، اما این‌ها فقط آمار هستند و نه چیزی بیشتر. رونالدو یکی از بزرگترین بازیکنانی بود که تا به حال دیده‌ام و او نفر اول نیست. شما مثل همیشه تلاش می‌کنید تا بهترین عملکرد خود را داشته باشید. من گل‌ها را از تلویزیون تماشا نکردم، بلکه در حال لذت بردن از آن‌ها در کنار هم‌تیمی‌ها و خانواده‌ام بودم. بعداً آن‌ها را به طور کامل نگاه خواهم کرد.»

با وجود این دستاورد تاریخی و نتیجه درخشان پایانی، کاپیتان آرژانتین اعتراف کرد که مسابقه با این حریف آفریقایی در مراحل اولیه به هیچ وجه آسان نبوده است. او با مرور این پیروزی، از فرصت استفاده کرد تا به افزایش سطح دشواری بازی‌های ملی در فوتبال مدرن اشاره کند.

مسی اظهار داشت: «آن‌ها بازیکنان خوبی دارند، پویا هستند و ما تلاش کردیم تا بر بازی مسلط شویم، اما در حفظ مالکیت توپ، همان‌طور که معمولاً اتفاق می‌افتد، به خصوص در نیمه اول دچار مشکل شدیم. شما در این جام جهانی می‌توانید ببینید که همه تیم‌ها به خوبی آماده شده‌اند، تیم‌های قدرتمندی وجود دارند و مشخص است که هیچ‌کس چیزی را به راحتی واگذار نمی‌کند.»

عبور از کابوس‌های قدیمی؛ روزهایی که آلبی‌سلسته تاوان می‌داد

مسی با مرور دوران پرفراز و نشیب خود در تیم ملی، به سفر احساسی از شکست‌های تلخ در فینال‌ها تا دوران طلایی اخیر زیر نظر لیونل اسکالونی اشاره کرد. او اعتراف کرد که دیدگاه‌ها در آرژانتین پس از قهرمانی سال ۲۰۲۲ در قطر و عناوین کوپا آمه‌ریکا به شدت تغییر کرده است.

او گفت: «دوران خوب و دوران بدی وجود داشت، روزهای بد بسیار زیادی بود، اما خوشبختانه شرایط تغییر کرد و من اکنون به شکل متفاوتی از حضور در تیم ملی لذت می‌برم. ما کشوری هستیم که شدیداً به نتیجه تکیه داریم؛ ما سه فینال متوالی را باختیم و آن نسل با آن شکست‌ها قضاوت شد. پس از پیروزی، تمام چیزهایی که بعداً به دست آوردیم، با یک جام جهانی و دو کوپا آمه‌ریکا، ارزش بسیار بیشتری پیدا کرد.»

او در ادامه افزود: «از آرژانتینی‌هایی که به اینجا آمدند و در اینجا حضور دارند تشکر می‌کنم؛ دقیقاً همان کاری که در قطر انجام دادند.»

رویای تکرار قهرمانی با بلیت میامی

مسی با وجود رقابت در ششمین جام جهانی خود، از نظر بدنی کاملاً آماده و از نظر ذهنی تشنه موفقیت است. در حالی که او گمانه‌زنی‌ها درباره بازی در هفتمین تورنمنت در سال ۲۰۳۰ را با خنده رد کرد، اما تأکید کرد که تعهد او به برتری در طول دوران حضورش در لیگ برتر آمریکا با لباس اینتر میامی هرگز کاهش نیافته است.

او درباره فرم فعلی خود گفت: «احساس خوبی داشتم، تا جایی که می‌توانستم از نظر بدنی خودم را آماده کردم تا در سطح هم‌تیمی‌هایم باشم. هر چیزی که در آینده رخ دهد برای لذت بردن من است؛ من می‌خواهم به رقابت ادامه دهم. در میامی، هرگز دست از تلاش برنداشتم، همیشه بیشتر خواستم، بهترین عملکردم را ارائه دادم و از نظر ذهنی و بدنی احساس خوبی داشتم. آیا می‌دانم که در تاریخ تنها دو قهرمان متوالی جام جهانی وجود دارد؟ بله، اما ما باید همین‌طور ادامه دهیم، همه چیز را برای آرژانتین بگذاریم و در آینده خواهیم دید چه می‌شود.»

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