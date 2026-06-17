به گزارش ایلنا، یامال به دلیل مصدومیتی که در ماه آوریل رخ داد، نزدیک به دو ماه از میادین دور بود. در نتیجه، کادر فنی تیم ملی اسپانیا به شکل باورنکردنی محتاط عمل کرده است. آن‌ها به جای اینکه بلافاصله به او نقش فیکس بدهند، برنده جایزه پسر طلایی ۲۰۲۴ را برای ۲۰ دقیقه پایانی مسابقه در حضور ۶۷,۶۴۰ تماشاگر پرشور از روی نیمکت به زمین فرستادند.

لاروخا با وجود مالکیت توپِ کاملاً برتر، در جریان تساوی ۰-۰ برای باز کردن خط دفاعی مستحکم کیپ‌ورد تلاش زیادی کرد و به بن‌بست خورد. او که پیش از این کشورش را به افتخار بزرگ در یورو ۲۰۲۴ و بارسلونا را به قهرمانی لالیگا در فصل ۲۶-۲۰۲۵ با ثبت ۶ گل و ۱۲ پاس گل در ۲۶ بازی رسانده بود، تاثیر غیرقابل‌انکاری در زمین داشت. تیم ملی تا زمان ورود این ستاره جوان به زمین فاقد ویژگی پیش‌بینی‌ناپذیری بود، اما او فوراً پویایی هجومی تیمش را متحول کرد.

به مسیر ماتادورها شک نکنید

یامال با وجود از دست رفتن امتیازهای حساس در اولین بازی گروه H، با چشم‌اندازی کاملاً خوش‌بینانه با هواداران صحبت کرد. او با حضور در رسانه‌های اجتماعی نوشت: "این اولین بازی ما در جام جهانی است و ما یک امتیاز کسب کرده‌ایم."

"می‌دانیم که این یک تورنمنت طولانی است و تا هدفمان هنوز راه زیادی باقی مانده، اما به تلاش سخت خود ادامه خواهیم داد و همه‌چیز دقیقاً همان‌طور که امیدواریم پیش خواهد رفت - در این موضوع شک نکنید. می‌خواهم از خدا تشکر کنم که به من اجازه داد بعد از مصدومیت دوباره بازی کنم و همچنین از خانواده‌ام که همیشه در کنارم بودند، از من حمایت کردند و در هر قدم همراهی‌ام کردند."

این موضوع به خوبی نشان‌دهنده بلوغ بالای بازیکنی است که در رده‌بندی نهایی توپ طلای ۲۰۲۵ در رتبه دوم جهان قرار گرفت.

سندرم وابستگی شدید به فوق‌ستاره بارسا

در حالی که بازگشت او یک نکته مثبت بسیار بزرگ برای لاروخا بود، اما این مسابقه نگرانی فزاینده‌ای را در مورد وابستگی بیش از حد تیم به این بازیکن برجسته کرد. در طول چند سال گذشته، بارسلونا به شدت به درخشش و نبوغ او متکی بوده است. این وینگر نابغه در مجموع ۱۵۱ بازی خود، ۴۹ گل و ۵۲ پاس گل به ثبت رسانده و اخیراً به کسب سومین عنوان قهرمانی خود در اسپانیا کمک کرده است.

به نظر می‌رسد اسپانیا نیز دقیقاً همین وابستگی شدید را به بهترین بازیکن دو دوره لالیگا پیدا کرده است. هر زمان که حریفان در عقب زمین خیمه می‌زنند، لاروخا بدون حضور ستاره برجسته خود فاقد راه‌های تاکتیکی جایگزین برای ایجاد خطر روی دروازه به نظر می‌رسد. کادر فنی باید به سرعت راه حل‌هایی پیدا کند تا از قرار دادن تمام بار خلاقیت تیم روی دوش نوجوانی که به تازگی از یک مصدومیت شدید بهبود یافته است، خودداری کند.

بازی مرگ و زندگی مقابل عربستان

با نگاهی به آینده، اسپانیا باید به سرعت برای دومین بازی خود در روز یکشنبه برابر عربستان سعودی تجدید قوا کند و آماده شود. در پی تساوی ۱-۱ اروگوئه و عربستان، هر چهار تیم حاضر در گروه H در حال حاضر با یک امتیاز مساوی هستند. لاروخا قبل از رویارویی با اروگوئه در ۲۷ ژوئن، به شدت به پیروزی در بازی این آخر هفته نیاز دارد تا مطمئن شود که رویاهای جام جهانی‌اش کاملاً در مسیر درست باقی می‌ماند.

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