پیشتاز پاناما در جام جهانی: تأثیرات بارسلونا بر فلسفه فوتبال
تیم ملی پاناما با هدایت توماس کریستنسن، مربی سابق بارسلونا، در آستانه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و به دنبال خلق تاریخ جدیدی برای خود است. این مربی دانمارکی با الهام از اسطورههای بارسلونا، نظیر یوهان کرایف و پپ گواردیولا، فلسفهای مبتنی بر بازی مالکانه را به تیمش منتقل کرده است.
به گزارش ایلنا، توماس کریستنسن، که در دهه ۹۰ میلادی در بارسلونا بازی کرده، با اشتیاق از تجربیات خود در این باشگاه صحبت میکند. او در آستانه اولین بازی پاناما در جام جهانی ۲۰۲۶، که به مصاف غنا خواهد رفت، اظهار داشت: «دیانای بارسلونا به من کمک کرد تا تجربهام را به عنوان یک مربی آغاز کنم. ایدهها و مفاهیم زیادی وجود دارد که میتوانم با بازیکنانم به اشتراک بگذارم.»
کریستنسن که در سال ۲۰۲۰ به عنوان سرمربی پاناما منصوب شد، به تأثیرات مثبت فلسفه بارسلونا بر روی تیمش اشاره کرد و افزود: «من از تمام مربیانی که داشتهام الهام میگیرم، چه آنهایی که به من کمک کردهاند و چه آنهایی که به من آموختند چه چیزی را نمیخواهم.»
این مربی دانمارکی همچنین به تغییرات فرهنگی و ذهنی که در بازیکنان پاناما ایجاد شده، اشاره کرد و گفت: «از زمانی که من به تیم ملی آمدم، بازیکنان به این باور رسیدهاند که میتوانند با بهترینها رقابت کنند و به موفقیتهای بزرگی دست یابند.»
آنها در حال حاضر در رده سی و سوم ردهبندی فیفا قرار دارند و در سال ۲۰۲۳ به مقام نایب قهرمانی در جام کونکاکاف دست یافتند. کریستنسن با تأکید بر اهمیت بازی مالکانه و عدم اتکا به بازی مستقیم، به تأثیرات یوهان کرایف بر فلسفه فوتبال پاناما اشاره کرد و گفت: «ما به دنبال ایجاد فضاها و بازی مالکانه هستیم و این چیزی است که ما را به موفقیتهای مهمی رسانده است.»
پاناما در جام جهانی ۲۰۱۸ تجربه تلخی داشت و در مرحله گروهی با سه شکست از دور رقابتها کنار رفت، اما اکنون با هدایت کریستنسن، این تیم به دنبال خلق یک تاریخ جدید و نمایش فوتبال جذاب و تماشایی است.