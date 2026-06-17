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پاسخ محکم اسکالونی به منتقدان

چرا انتقال جنجالی دی‌پائول به ‌تیم مسی اشتباه نبود؟

چرا انتقال جنجالی دی‌پائول به ‌تیم مسی اشتباه نبود؟
کد خبر : 1800594
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لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، از تصمیم جنجالی رودریگو دی‌پائول برای جدایی از اتلتیکو مادرید و پیوستن به اینتر میامی حمایت کرد و مدعی شد سطح آمادگی این هافبک برای او بسیار مهم‌تر از لیگ محل بازی‌اش است.

به گزارش ایلنا، اسکالونی به تمجید از کیفیت بازی‌ها در لیگ برتر آمریکا (MLS) پرداخت.

سرمربی قهرمان جهان گفت: «ما به لیگی که آن‌ها در آن بازی می‌کنند کاری نداریم؛ برای ما عملکرد بازیکنان مهم است. او در سطح بسیار خوبی بازی می‌کند و هر زمان که به میدان می‌رود، کیفیت بالای خود را نشان می‌دهد.»

سرمربی آلبی‌سلسته به وضوح روشن کرد که دی‌پائول نمی‌تواند به موفقیت‌های گذشته‌اش تکیه کند و باید کیفیت خود را در طول ۹۰ دقیقه حفظ کند.

اسکالونی در این باره گفت: «او خودش می‌داند که نباید شل بگیرد. در جریان وقت استراحت برای نوشیدن آب (کولینگ بریک)، به او گفتم که حق ندارد بازی را رها کند. دی‌پائول وقتی تمرکز دارد، بازیکن تعیین‌کننده‌ای است؛ او بعد از همان تذکر هم جریان بازی را عوض کرد.»

چرا انتقال جنجالی دی‌پائول به ‌تیم مسی اشتباه نبود؟

دی‌پائول سایه به سایه پادشاه حرکت می‌کند

به جز نمایش ماورایی لیونل مسی، دی‌پائول را بدون شک می‌توان دومین بازیکن برتر آرژانتین در زمین دانست. او پاس گل اول بازی را داد، ۹۲ درصد از پاس‌هایش به مقصد رسید و در ۶ کنش دفاعی موفق شرکت کرد. او همچنین در این مسابقه، ۵ دوئل از ۸ نبرد تن‌به‌تن خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.

چرا انتقال جنجالی دی‌پائول به ‌تیم مسی اشتباه نبود؟

خط هافبک آرژانتین غوغا به پا کرد

علاوه بر دی‌پائول، اسکالونی تمجید ویژه‌ای از مربع خط میانی خود یعنی انزو فرناندز، تیاگو آلمادا (ستاره سابق MLS) و الکسیس مک‌آلیستر داشت.

فرناندز در این مسابقه ۹ پاس کلیدی به سمت مثلث تدافعی الجزایر فرستاد و شوت سرکش و از راه دور مک‌آلیستر نیز در نهایت برگشت داده شد و فرصت گلزنی مجددی را برای گل دوم مسی فراهم کرد.

چرا انتقال جنجالی دی‌پائول به ‌تیم مسی اشتباه نبود؟

یاران رودریگو دی‌پائول در تیم ملی آرژانتین اکنون یک استراحت ۶ روزه را پیش رو خواهند داشت و سپس در تاریخ ۲۲ ژوئن (۱ تیر) در دالاس به مصاف اتریش می‌روند.

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