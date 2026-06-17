بورسیا دورتموند به دنبال جذب ماتیا سوله از رم

به گزارش ایلنا، سوله به عنوان یک انتقال کلیدی برای تأمین مالی مورد نیاز باشگاه و همچنین پیشبرد پروژه فنی جدید در نظر گرفته شده است. بورسیا دورتموند به طور جدی وارد عمل شده و به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای خرید این بازیکن شناخته می‌شود. این باشگاه آلمانی در روزهای اخیر با مارتین گوستادیسگنو، نماینده سوله، در میلان تماس‌هایی برقرار کرده و پیش از آن نیز به تریگوریا سفر کرده بود. این تلاش‌ها به طور پیوسته در حال انجام است تا زمینه انتقالی که به نظر می‌رسد هر روز ممکن‌تر می‌شود، فراهم شود. سوله نیز از مار دل پلاتا، جایی که در حال تمرین با مربی شخصی‌اش برای فصل جدید است، در انتظار پیشرفت‌های جدید است.

استراتژی رم به وضوح مشخص شده است. گاسپرینی اولویت‌های خود را تعیین کرده و بر غیرقابل فروش بودن کون و ن‌دیکا تأکید کرده است. او این دو بازیکن را جزو ارکان اصلی تیم جدید می‌داند و اعلام کرده است که می‌خواهد تیم را حول این اطمینان‌ها بسازد. به همین دلیل، رم تلاش خواهد کرد تا در برابر پیشنهادات خارجی مقاومت کند؛ آرسنال به دقت وضعیت کون را زیر نظر دارد و بورنموث نیز در حال رصد ن‌دیکا است. این دو وضعیت حساس است که باشگاه نمی‌خواهد از بازیکنان اصلی خود چشم‌پوشی کند.

از نظر اقتصادی، این انتقال تأثیر زیادی خواهد داشت. ارزش فعلی سوله در تراز مالی باشگاه ۱۵.۵ میلیون یورو است و فروش او در حدود ۴۰ میلیون یورو می‌تواند سودی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون یورو برای رم به ارمغان آورد. کمتر از دو میلیون یورو نیز به یوونتوس به عنوان ۱۰ درصد از این سود خواهد رسید. اما دورتموند تنها باشگاه علاقه‌مند به سوله نیست و از لیگ برتر انگلیس، اسپانیا با اتلتیکو مادرید و همچنین از ترکیه و عربستان سعودی نیز علاقه‌مندی‌هایی گزارش شده است. این بازار گسترده نشان‌دهنده جذابیت بالای این بازیکن در سطح بین‌المللی است.

با این حال، دورتموند به نظر می‌رسد انگیزه بیشتری دارد. حقوق فعلی سوله، معادل ۲ میلیون یورو خالص در سال به علاوه ۵۰۰ هزار یورو پاداش، برای دورتموند کاملاً قابل تحمل است. به ویژه اینکه سوله به طور کامل با مشخصات مورد نیاز کواچ مطابقت دارد. سرمربی دورتموند به شدت خواهان یک هافبک خلاق جدید پس از جدایی برندت است. مدیر ورزشی، اول بوک، هفته‌هاست که در جستجوی بازیکنی است که بتواند تفاوت ایجاد کند و سوله یکی از نام‌های مورد علاقه است که ترکیبی از استعداد، چشم‌انداز و پتانسیل رشد را ارائه می‌دهد. این رقابت همچنان ادامه دارد، اما وضعیت هر روز واضح‌تر می‌شود. رم قربانی لازم را برای حفاظت از ارکان انتخابی گاسپرینی، ساماندهی مالی و تقویت آرزوهای پروژه جدید خود شناسایی کرده است.

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