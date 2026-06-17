انتقام به سبک توخل
شیاطین کروات در کمین سهشیرها برای یک نبرد انتقامی
توماس توخل و تیم ملی انگلستان در یک رقابت حیثیتی و سنتی در جام جهانی، فرصتی طلایی برای تسویهحساب با کرواسی دارند؛ رقیب سرسختی که در سالهای گذشته زخمهای عمیقی بر پیکر سهشیرها وارد کرده است.
به گزارش ایلنا، اسکاتلند حریف سهشیرها در آن روز نوامبر سال ۱۸۷۲ بود و این دشمن قدیمی، در دهههای بعد به آشناترین رقیب انگلستان تبدیل شد. نبردهای شدید دیگری نیز آمدند و رفتند؛ مانند مجارستان قدرتمند به رهبری فرانس پوشکاش که در دهه ۱۹۵۰ انگلستان را در هم کوبید، اما پس از آن دیگر هرگز به آن سطح بازنگشت.
از زمان تقابل آنها در مرحله گروهی یورو ۲۰۰۴ که شاگردان اسون گوران اریکسون در مسابقهای که ایگور تودور معروف هم در آن گلزنی کرد، ۴ بر ۲ پیروز شدند، رقابت انگلستان با کرواسی جان گرفت و هرگز فروکش نکرد. این مسابقه به پرماجراترین نبرد آنها در قرن بیستویکم تبدیل شده است و آخرین فصل این کتاب، امروز ورق میخورد.
انگلستان میتواند خود را کمی بدشانس بداند که در اولین بازی خود در این جام جهانی، با حریف سختکوشی که یازدهمین تیم برتر جهان است روبرو میشود. کرواسی هم دقیقاً همین حس را درباره رویارویی با انگلستان در اولین گام خود دارد. زلاتکو دالیچ، سرمربی کرواسی، هفته گذشته در وراژدین اعتراف کرد که دیدار امروز در ورزشگاه دالاس در آرلینگتون پتانسیل این را دارد که «همهچیز را نابود کند».
این شاید آن اعتمادی نباشد که از کشوری سراغ داریم که همیشه فراتر از حد انتظار ظاهر میشود؛ تیمی که اکنون برای دهمین بار در یک بازی رسمی در یک دوره ۲۲ ساله، آماده ایستادن در مسیر انگلستان است.
این افتتاحیه جام جهانی میتواند عواقب قابلتوجهی بر روی نزدیک شدن هر یک از این دو کشور به تحقق رویای آمریکاییشان داشته باشد. این جدیدترین نسخه از یک رقابت فوتبالی واقعی و مدرن است.
پایان نسل طلایی شیاطین بالکان؛ لوکا در ۴۰ سالگی همچنان رهبر ارکستر است
دیدگاه کلی بر این است که کرواسی دیگر آن قدرت همهفنحریف سابق نیست. البته رتبه آنها در ردهبندی جهانی همچنان بالا است و چهرههای آشنایی در ترکیبشان دیده میشوند؛ همان کسانی که در تورنمنتها و بازیهای انتخابی گذشته انگلستان را مغلوب کردند، اما نسل طلایی آنها یک به یک در حال از دست دادن نفس یا خداحافظی هستند.
لوکا ووشکوویچ از تاتنهام و مارتین باتورینا از کومو (زننده آن ضربه آزاد فوقالعاده برای تیم زیر ۲۱ سال کرواسی مقابل انگلستان در سه سال پیش)، رهبری نسل بعدی را بر عهده دارند؛ با این حال هنوز هیچ نشانهای وجود ندارد که ثابت کند این نسل به استحکام گذشته خواهد بود.
لوکا مودریچ ۴۰ ساله، تنظیمکننده ریتم بازی آنها در آرلینگتون مقابل انگلستان خواهد بود. ایوان پریشیچ ۳۷ ساله، آندری کراماریچ ۳۴ ساله و متئو کواچیچ ۳۲ ساله، همگی در سال ۲۰۱۸ با حذف شاگردان گرت ساوتگیت در نیمهنهایی مسکو، کرواسی را به فینال جام جهانی رساندند. اینها بقایای یک تیم بزرگ هستند، حتی اگر دو هفته پیش به برزیل باخته باشند و در خانه نیز مغلوب بلژیک رو به افول شده باشند.
اگرچه انگلستان مدعی اصلی پیروزی است، اما آنها میدانند کرواسی بزرگترین تهدید و خطر برای از دست دادن امتیاز در میان سه بازی گروه L به شمار میرود. تیم تحلیلگران توماس توخل زمان بیشتری را صرف تمرکز روی چالشهای تاکتیکی کرواتها کردهاند تا غنا یا پاناما؛ و این امر با توجه به اینکه آنها مرکز ثقل تاکتیکی خود را به گفته توخل از سیستم ۳-۳-۴ به دفاع سه نفره با حضور مودریچ و کواچیچ به عنوان دو هافبک وسط تغییر دادهاند، کاملاً منطقی است.
کرواسی پیرتر شده و نوع چالش تغییر کرده، اما یک آزمون سخت در افتتاحیه همچنان پابرجا است.
اتاق فکر توخل برای گربه سیاه قدیمی؛ نقشه سهشیرها برای فرار از کابوس روسها
کرواسی با حذف انگلستان از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و شکست دادن آنها در بازیهای رفت و برگشت یورو ۲۰۰۸ که مانع صعود سهشیرها شد، در طول این سالها آنقدر به انگلستان صدمه زده است که آنها نباید تحت هیچ شرایطی و در هر وضعیتی که هستند، دستکم گرفته شوند.
توخل درباره مودریچ و دیگر مهرههای باقیمانده از نسل طلایی کرواسی که هنوز به دنبال زدن یک ضربه نهایی دیگر به انگلستان هستند، گفت: «فکر میکنم کاملاً واضح است که آنها هنوز هسته اصلی خود را حفظ کردهاند.»
آنالیزورهای انگلستان هر کاری که میتوانستند روی کرواسی انجام دادهاند. اعضای تیم تمرینات خود را در هوای گرم پشت سر گذاشتهاند. توخل تصمیماتی گرفته که فکر میکند باعث استارت قدرتمند انگلستان در ورزشگاه دالاس میشود و آنها را در جام جهانی به جلو میراند.
گربه سیاه باشد یا نباشد، نبرد انتقامی باشد یا خیر، انگلستان میداند که آمادهسازی تمام شده و سرانجام زمان شروع فرا رسیده است.