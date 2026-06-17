به گزارش ایلنا، شاید به راحتی بتوان درد و رنج‌های مسیر پرفراز‌و‌نشست این فوق‌ستاره آرژانتینی را قبل از آن فوران شادی و سرنوشت رویایی دوحه در سال ۲۰۲۲ فراموش کرد. اما فراتر از فرانسه پرقدرت کیلیان امباپه و اسپانیای چشم‌نواز لامین یامال، رویای آلبی‌سلسته برای دفاع از عنوان قهرمانی، در آسمان شب کانزاس‌سیتی و با پیروزی ۳ بر ۰ مقابل الجزایری که اسیر درخشش شماره ۱۰ افسانه‌ای شده بود، به‌شدت درخشان ظاهر شد.

در ششمین حضور مسی در جام جهانی، با ثبت هت‌تریک در اولین بازی، تاریخ‌سازی بیشتری در این تورنمنت رقم خورد. این شصت‌ویکمین هت‌تریک دوران حرفه‌ای بازیکنی است که شعله نبوغش خاموش‌شدنی نیست. تیم ملی آرژانتین که پس از آن پیروزی باشکوه پنالتی‌ها مقابل فرانسه بیم فرسودگی‌اش می‌رفت، اکنون به لطف جادوگر کوچک خود، ۳ امتیاز کامل را برای شروع گروه J در اختیار دارد.

جعبه ابزار سحرآمیز ستاره سابق بارسلونا حتی در ۳۸ سالگی هم مخوف باقی مانده است؛ به‌ویژه با آن گل سوم تماشایی‌اش. این یک پاسخ دندان‌شکن و بی‌نقص به وارث تاج و تختش، یعنی امباپه بود که در نیویورک درخشید و خروس‌ها را پس از یک نیمه دوم طوفانی به پیروزی ۳ بر ۱ مقابل سنگال رساند. اگر فوق‌ستاره فرانسه در مستطیل سبز پادشاهی می‌کند، هاله‌ای که اطراف مسی وجود دارد، قانون قدیمی بوکس را یادآوری می‌کند: برای قهرمان شدن، باید قهرمان را شکست دهی. اگرچه فوتبال همیشه این موضوع را تضمین نمی‌کند، اما قرار ملاقات در نیوجرسی در تاریخ ۱۹ ژوئیه و یک نبرد انتقامی، در صورتی که هر دو تیم در گروه‌های خود صدرنشین شوند و از مرحله حذفی عبور کنند، کاملاً زنده است.

اگرچه آرژانتین فاقد نسل جدید و قدرتمند است، اما همچنان تیمی بااستعداد به شمار می‌رود. لائوتارو مارتینز که توسط لیونل اسکالونی به خولین آلوارز ترجیح داده شده بود، در کنار مسی یک خط آتش هولناک را تشکیل داد و انزو فرناندز، هافبک چلسی هم خود را یکی از کامل‌ترین هافبک‌های حال حاضر فوتبال جهان نشان داده است. وظیفه آن‌ها بسیار ساده است؛ توپ را در کانال راست به مسی برسانید و با لذت تماشا کنید.

پاسخ دندان‌شکن به امباپه؛ جادوگر ۳۸ ساله تمام‌شدنی نیست

نیکو گونزالس وظیفه خود را به خوبی درک کرد و توپ را به عرض محوطه جریمه برای مهاجم اینتر میامی فرستاد؛ مسی با یک کنترل بی‌نقص توپ را مهار کرد و سپس با دو ضربه ظریف، توپ را روی پای چپش کاشت. خطر برای الجزایر کاملاً جدی بود و ضربه کات‌دار و زمینی مسی به گوشه سمت چپ دروازه، کار را تمام کرد.

اسکالونی که در دقیقه ۷۹ او را تعویض کرد، به نظر می‌رسید که با احساسات تماشاگران پرشور روز ششم مسابقات بازی می‌کند. ثبت رکورد چهارمین گل باید منتظر بماند، اما مسی همچنان کار بزرگی انجام داد تا سایه خود را روی دو ابرستاره دیگر بیندازد. دبل امباپه او را در ۲۷ سالگی به رتبه چهارم جدول گلزنان تاریخ رساند، اما یک تهدید دیگر نیز در این تورنمنت خودنمایی کرد؛ ارلینگ هالند در اولین بازی خود در جام جهانی، نروژ را با یک دبل به پیروزی ۳ بر ۱ مقابل عراق رساند.

شاهکار لئو در جهنم آروهد

قبل از اینکه اتمسفر کارناوال آرژانتینی‌ها شعله‌ور شود، آن‌ها حسابی عرق ریختند؛ چرا که الجزایر برای مدت کوتاهی این جو خروشان را ساکت کرد. ورزشگاه آروهد با ۱۴۲.۲ دسی‌بل، رسماً رکورد جهانی گینس را برای بلندترین صدای تماشاگران در یک استادیوم ورزشی روباز در اختیار دارد. ضربه فریبنده فارس شایبی به تیر نزدیک‌تر، توسط VAR رد شد.

رودریگو دی‌پول به سبک پاتریک ماهومز، کوارتربک محبوب این معبد ورزشی، در زمین عقب نشست. پاس خط‌شکن این هافبک، خط میانی الجزایر و در مجموع ۶ بازیکن را شکافت تا به پای مسی برسد. یک چرخش سریع و استارت به سمت دروازه، دفاع الجزایر را به هم ریخت و ضربه محکم او قفل دروازه لوکا زیدان را شکست.

این گل تضمین کرد که مسی اکنون هم جوان‌ترین و هم مسن‌ترین گلزن آرژانتین در تاریخ جام جهانی است؛ فوق‌ستاره‌ای که اولین بار در ۱۸ سالگی در سال ۲۰۰۶ این ردپای پاک‌نشدنی را از خود به جا گذاشته بود.

شکار رکورد کلوزه در دالاس؛ ادامه رقص پادشاه در خاک آمریکا

در دقیقه ۶۰ بازی دو بر صفر شد؛ شوت سرکش الکسیس مک‌آلیستر از دستان زیدان لغزید و مسی در ریباند با یک ضربه دقیق از فاصله نزدیک، گل دوم خود را به ثمر رساند.

اضطراب سکوها خیلی وقت بود که فروکش کرده بود و آرژانتین بهترین بخش نمایش را برای پایان کار گذاشت؛ جایی که مسی با یک ضربه تماشایی از پشت محوطه جریمه، علامت تعجب نهایی را روی برد تیمش گذاشت.

حالا میروسلاو کلوزه باید به شدت نگران رکورد جاودانه‌اش باشد و مسی ممکن است دوشنبه آینده مقابل اتریش در دالاس آن را مال خود کند. این مسابقه یک یادآوری لذت‌بخش از توانایی مسی در بازنویسی سناریوها بود. دنیای فوتبال که با درخشش بی‌امان او در بارسلونا لوس شده بود، حالا ارتباط عاطفی عمیق‌تری با سفر او در تیم ملی آرژانتین برقرار کرده است. اکثر مردم می‌دانستند که این آخرین رقص لئو در این صحنه بزرگ خواهد بود، اما این نمایش ثابت کرد که این دوره می‌تواند جذاب‌ترین تورنمنت او باشد.

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