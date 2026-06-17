مسیر صعود ایران در بازی با بلژیک: ناامید نیستند (گزارش ویژه)

به گزارش ایلنا، پس از تساوی‌های هفته نخست، جدول گروه G کاملاً فشرده شده است. بلژیک در بازی اول مقابل مصر به تساوی ۱-۱ رسید و ایران نیز در دیداری پرگل برابر نیوزیلند با نتیجه ۲-۲ متوقف شد. به این ترتیب هر چهار تیم گروه یک امتیازی هستند و اشتباه در بازی دوم می‌تواند بسیار پرهزینه باشد.

بلژیک؛ امید به درخشش دوباره لوکاکو و دی‌بروینه

رودی گارسیا در دیدار نخست برابر مصر شاهد عملکرد نه‌چندان هماهنگ تیمش بود، اما ورود روملو لوکاکو در نیمه دوم شرایط را تغییر داد و بلژیک را از شکست نجات داد. اکنون فشار زیادی برای حضور مهاجم باتجربه بلژیک در ترکیب اصلی وجود دارد.

در خط میانی، کوین دی‌بروینه همچنان مغز متفکر شیاطین سرخ محسوب می‌شود و در کنار یوری تیلمانس و آمادو اونانا وظیفه کنترل بازی را بر عهده خواهد داشت. بلژیکی‌ها قصد دارند با استفاده از سرعت جرمی دوکو و لئاندرو تروسار از جناحین، دفاع فشرده ایران را باز کنند.

ایران؛ اتکا به ضدحملات و شخصیت تیمی

شاگردان امیر قلعه‌نویی در بازی مقابل نیوزیلند دو بار عقب افتادند اما هر دو بار به مسابقه بازگشتند؛ موضوعی که از شخصیت جنگنده تیم ملی حکایت دارد. گل‌های رامین رضاییان و محمد محبی باعث شد ایران نخستین امتیاز خود را کسب کند.

قلعه‌نویی برای دیدار با بلژیک احتمالاً روی ساختار دفاعی منسجم‌تر حساب ویژه‌ای باز خواهد کرد. سعید عزت‌اللهی و سامان قدوس نقش مهمی در بستن فضاهای میانی و محدود کردن نفوذ دی‌بروینه خواهند داشت. در خط حمله نیز مهدی طارمی، محمد محبی و مهدی قایدی مهم‌ترین مهره‌های ضدحمله ایران به شمار می‌روند.

تقابل‌های کلیدی مسابقه

شجاع خلیل‌زاده مقابل روملو لوکاکو

لوکاکو با قدرت فیزیکی بالا و توانایی حفظ توپ، مهم‌ترین تهدید خط حمله بلژیک است و شجاع خلیل‌زاده وظیفه مهار او را بر عهده خواهد داشت. هر اشتباه در قلب دفاع ایران می‌تواند بسیار گران تمام شود.

کوین دی‌بروینه مقابل سعید عزت‌اللهی

شاید مهم‌ترین دوئل تاکتیکی مسابقه در میانه میدان شکل بگیرد. اگر عزت‌اللهی بتواند فضای بازی‌سازی دی‌بروینه را محدود کند، بخش بزرگی از قدرت هجومی بلژیک خنثی خواهد شد.

سناریوهای جدول

پیروزی بلژیک: شیاطین سرخ ۴ امتیازی می‌شوند و یک قدم بزرگ به سوی صعود برمی‌دارند.

پیروزی ایران: تیم ملی با ۴ امتیاز در آستانه تاریخی‌ترین صعود خود به مراحل حذفی جام جهانی قرار می‌گیرد.

تساوی: هر دو تیم ۲ امتیازی خواهند شد و همه چیز به هفته پایانی کشیده می‌شود.

آمار اخیر دو تیم

بلژیک

مصر ۱-۱ بلژیک

بلژیک ۵-۰ تونس

کرواسی ۰-۲ بلژیک

مکزیک ۱-۱ بلژیک

آمریکا ۲-۵ بلژیک

ایران

ایران ۲-۲ نیوزیلند

ایران ۲-۰ مالی

ایران ۳-۱ گامبیا

کاستاریکا ۰-۵ ایران

ایران ۱-۲ نیجریه

بلژیک در پنج بازی اخیر شکست نخورده و ایران نیز پیش از جام جهانی سه پیروزی متوالی کسب کرده بود.

این مسابقه بدون تردید یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله گروهی برای تیم ملی ایران خواهد بود؛ دیداری که می‌تواند مسیر صعود یا حذف زودهنگام را مشخص کند.

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