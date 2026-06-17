پایان رسمی همکاری خیبر با مهدی رحمتی
باشگاه خیبر خرمآباد با انتشار بیانیهای از پایان همکاری خود با سیدمهدی رحمتی پس از اتمام قرارداد این سرمربی در پایان فصل لیگ برتر خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه خیبر خرمآباد، با پایان فصل جاری رقابتهای لیگ برتر و اتمام قرارداد سیدمهدی رحمتی، همکاری این سرمربی با باشگاه خیبر به صورت رسمی خاتمه یافت.
باشگاه خیبر ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات رحمتی و اعضای کادر فنی در طول فصل گذشته، برای این مربی در ادامه مسیر حرفهای و زندگی شخصی آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.