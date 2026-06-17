خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان رسمی همکاری خیبر با مهدی رحمتی

پایان رسمی همکاری خیبر با مهدی رحمتی
کد خبر : 1800524
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه خیبر خرم‌آباد با انتشار بیانیه‌ای از پایان همکاری خود با سیدمهدی رحمتی پس از اتمام قرارداد این سرمربی در پایان فصل لیگ برتر خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  رسانه رسمی باشگاه خیبر خرم‌آباد، با پایان فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر و اتمام قرارداد سیدمهدی رحمتی، همکاری این سرمربی با باشگاه خیبر به صورت رسمی خاتمه یافت.

باشگاه خیبر ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات رحمتی و اعضای کادر فنی در طول فصل گذشته، برای این مربی در ادامه مسیر حرفه‌ای و زندگی شخصی آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

پایان رسمی همکاری خیبر با مهدی رحمتی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی