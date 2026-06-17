پایان رسمی همکاری خیبر با مهدی رحمتی

به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه خیبر خرم‌آباد، با پایان فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر و اتمام قرارداد سیدمهدی رحمتی، همکاری این سرمربی با باشگاه خیبر به صورت رسمی خاتمه یافت.

باشگاه خیبر ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات رحمتی و اعضای کادر فنی در طول فصل گذشته، برای این مربی در ادامه مسیر حرفه‌ای و زندگی شخصی آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

انتهای پیام/