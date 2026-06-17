توقیف ۱۳۰۰ پیراهن جعلی فوتبال در بلژیک همزمان با جام جهانی

به گزارش ایلنا، همزمان با افزایش تب فوتبال در جریان جام جهانی ۲۰۲۶، گمرک بلژیک از تشدید نظارت بر ورود محصولات ورزشی خبر داده و اعلام کرده که تنها طی هفته‌های اخیر حدود ۱۳۰۰ پیراهن غیرمجاز فوتبال در فرودگاه‌های بروکسل و لیژ ضبط شده‌اند.

افزایش تقاضا برای خرید لباس تیم‌های ملی در ایام جام جهانی باعث شده بسیاری از هواداران به سراغ فروشگاه‌های اینترنتی ناشناس و عرضه‌کنندگان غیررسمی بروند؛ موضوعی که به رشد بازار کالاهای تقلبی دامن زده است.

فرانسیس آدینس، سخنگوی وزارت دارایی بلژیک، در این باره گفت: «کالاهای تقلبی پدیده تازه‌ای نیستند. گمرک بلژیک سال گذشته حدود ۴۰ هزار پیراهن جعلی، عمدتاً مربوط به باشگاه‌هایی مانند بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن، را توقیف کرد. با این حال در رویدادهای بزرگی مانند جام جهانی، حجم این کشفیات به شکل محسوسی افزایش پیدا می‌کند.»

بر اساس اعلام مقام‌های بلژیکی، بخش عمده این محموله‌ها از چین ارسال شده و از طریق فرودگاه‌های بروکسل و لیژ وارد کشور می‌شوند.

وزارت دارایی بلژیک همچنین نسبت به تبعات خرید محصولات تقلبی هشدار داده و تأکید کرده که این کالاها هیچ‌یک از استانداردهای کیفی و ایمنی لازم را پشت سر نگذاشته‌اند. به گفته آدینس، در برخی موارد خریداران ممکن است با پیگیری حقوقی صاحبان برندها و جریمه‌های مالی نیز مواجه شوند.

طبق مقررات موجود، در صورت مشکوک بودن یک کالا به جعلی بودن، نمایندگان برند مربوطه برای بررسی وارد عمل می‌شوند. پس از تأیید تخلف نیز کالاها معدوم یا بازیافت خواهند شد.

گمرک بلژیک در عین حال از ظهور نوع جدیدی از محصولات تقلبی خبر داده است؛ پیراهن‌هایی که با نام و شماره دلخواه مشتریان تولید می‌شوند و روند شناسایی آنها را دشوارتر کرده‌اند.

مقام‌های گمرکی بلژیک معتقدند با ادامه رقابت‌های جام جهانی و حضور تیم ملی این کشور در مسابقات، حجم ورود کالاهای جعلی همچنان بالا خواهد ماند و به همین دلیل کنترل‌های ویژه در مبادی ورودی ادامه خواهد داشت.

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