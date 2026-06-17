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درخشش خیره‌کننده ستاره‌های پاری سن ژرمن در تیم ملی

درخشش خیره‌کننده ستاره‌های پاری سن ژرمن در تیم ملی
کد خبر : 1800515
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در دو بازی اخیر تیم ملی فرانسه در جام جهانی، تمامی گل‌ها توسط بازیکنانی که سابقه بازی در پاری‌سن‌ژرمن دارند به ثمر رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اکیپ، در دو بازی اخیر تیم ملی فرانسه در جام جهانی، شامل فینال سال ۲۰۲۲ که با شکست برابر آرژانتین (۳-۳، ۲-۴ در ضربات پنالتی) به پایان رسید و بازی مقابل سنگال (۳-۱) در روز سه‌شنبه، تمامی گل‌ها توسط بازیکنانی که یا سابقه بازی در پاری‌سن‌ژرمن را دارند یا در حال حاضر در این تیم بازی می‌کنند، به ثمر رسیده است. 

در فینال ۲۰۲۲، آرژانتین از دو گل لیونل مسی (که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ در پاری‌سن‌ژرمن بازی کرده بود) و یک گل آنخل دی‌ماریا (۲۰۱۵-۲۰۲۲) بهره برد و فرانسه نیز با هت‌تریک کیلیان امباپه (۲۰۱۷-۲۰۲۴) پاسخ داد.

امباپه که چهار سال بعد کاپیتان تیم ملی فرانسه شد، در بازی مقابل سنگال دو گل به ثمر رساند و گل دیگری نیز توسط برادلی بارکولا (که از سال ۲۰۲۳ در این تیم حضور دارد) به ثبت رسید. در سمت دیگر، ابراهیم امباپه، بازیکن سابق آکادمی پاری‌سن‌ژرمن و عضو فعلی تیم، تنها گل سنگال را به ثمر رساند. 

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