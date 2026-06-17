جمال سلامی: برابر اتریش شجاعانه بازی کردیم و به آینده امیدواریم

به گزارش ایلنا، جمال سلامی سرمربی اردن در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «بازیکنان ما با قلبی بزرگ و شجاعت مثال‌زدنی به میدان رفتند. برابر تیمی با تجربه و قدرتمند مانند اتریش، نمایش قابل قبولی داشتیم و لحظات خوبی خلق کردیم.»

وی درباره نخستین گل تاریخ اردن در جام جهانی اظهار داشت: «گلی که علی علوان به ثمر رساند، لحظه‌ای تاریخی برای فوتبال اردن بود. این گل پاداش تلاش سال‌ها زحمت بازیکنان، کادر فنی و هواداران ما است.»

او ادامه داد: «پس از به ثمر رساندن گل تساوی، برای دقایقی کنترل بازی را در اختیار داشتیم، اما جزئیات کوچک در این سطح از رقابت‌ها سرنوشت مسابقات را تغییر می‌دهد. باید از اشتباهات خود درس بگیریم.»

سرمربی اردن با اشاره به ادامه رقابت‌های گروه J گفت: «این تازه آغاز مسیر ما در جام جهانی است. هنوز دو مسابقه مهم دیگر پیش رو داریم و برای کسب نتیجه بهتر به میدان خواهیم رفت.»

وی در پایان از حمایت هواداران اردنی قدردانی کرد و گفت: «هواداران ما در ورزشگاه و سراسر جهان پشتیبان تیم بودند و به بازیکنان انگیزه دادند. تلاش می‌کنیم در دیدارهای آینده باعث افتخار آن‌ها شویم.»

تیم ملی اردن با وجود شکست در نخستین بازی جام جهانی، با ارائه نمایشی قابل احترام نشان داد که می‌تواند در ادامه رقابت‌ها حریفان خود را به چالش بکشد.

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