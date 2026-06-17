رالف رانگنیک: پیروزی مقابل اردن آسان نبود

به گزارش ایلنا، رالف رانگنیک در نشست خبری پس از بازی گفت: «می‌دانستیم که اردن تیمی سازمان‌یافته و خطرناک در ضدحملات است. آن‌ها کیفیت بالایی نشان دادند و کار را برای ما دشوار کردند.»

سرمربی اتریش افزود: «پس از گل تساوی اردن، تیم ما واکنش خوبی نشان داد و شخصیت خود را به نمایش گذاشت. در جام جهانی هیچ مسابقه آسانی وجود ندارد و این دیدار بار دیگر این موضوع را ثابت کرد.»

رانگنیک با اشاره به نمایش تیم اردن اظهار داشت: «اردن شایسته احترام زیادی است. آن‌ها نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کنند اما با شجاعت و نظم تاکتیکی بازی کردند.»

وی درباره شروع موفق اتریش در جام جهانی گفت: «کسب سه امتیاز در بازی نخست اهمیت زیادی داشت. اکنون باید روی دیدار بعدی تمرکز کنیم، زیرا رقابت در این گروه بسیار فشرده است.»

اتریش در نخستین دیدار خود در گروه J با نتیجه ۳ بر ۱ اردن را شکست داد و با روحیه‌ای بالا به استقبال بازی‌های بعدی خود خواهد رفت.

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