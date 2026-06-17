به گزارش ایلنا، تساوی ۱ بر ۱ برزیل و مراکش در روز شنبه، میانگین بیننده ۱۰ میلیون نفری را در شبکه فاکس به ثبت رساند تا رکورد جدیدی برای پخش مسابقات جام جهانی بدون حضور تیم ملی آمریکا خلق شود.

بر اساس گزارش بخش ورزشی شبکه فاکس، این مسابقه به پربیننده‌ترین تله‌کست مرحله گروهی جام جهانی فوتبال مردان در تاریخ پخش انگلیسی‌زبان ایالات متحده (برای مسابقاتی که تیم ملی آمریکا در آن حضور ندارد) تبدیل شده است.

تماشاچیان نسبت به میانگین سال ۲۰۲۲ بیش از سه برابر شدند

این حجم از مخاطب نشان‌دهنده یک افزایش فوق‌العاده نسبت به دوره قبلی جام جهانی مردان است. شبکه فاکس اسپورت اعلام کرد که میزان بیننده‌‌های این مسابقه در مقایسه با میانگین بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ که تیم آمریکا در آن‌ها حضور نداشت و میانگین ۳.۲۱ میلیون بیننده را ثبت کرده بود، ۲۱۲ درصد رشد داشته است. این پخش زنده در اوج خود و در فاصله ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۰:۰۰ به وقت منطقه زمانی شرقی، به رقم خیره‌کننده ۱۳.۱۱۹ میلیون بیننده دست یافت.

کانزاس‌سیتی پیشتاز عملکرد قدرتمند بازار محل

این مسابقه آمار و رتبه‌بندی‌های بسیار بزرگی را در چندین بازار بزرگ ایالات متحده بر جای گذاشت. کانزاس‌سیتی با رتبه ۶.۳۲ و سهم ۲۲ درصدی پیشتاز این جریان بود و پس از آن شهرهای آستین (۴.۹۰/۲۵)، وست پالم بیچ (۴.۶۸/۱۵)، بوستون (۴.۵۴/۱۷) و دالاس (۴.۵۲/۱۹) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

برنامه بعدی برزیل و مراکش چیست؟

مراکش در بازی بعدی خود روز جمعه ساعت ۱۸:۰۰ به وقت منطقه زمانی شرقی به مصاف اسکاتلند خواهد رفت و برزیل نیز در همان روز و از ساعت ۲۰:۳۰ رو در روی هائیتی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/