پیام عاشقانه آنتونلا برای مسی: تو فوق العادهای
آنتونلا روکوزو در کنار فرزندانش پیروزی آرژانتین و سه گل لیونل مسی را از جایگاه ویژه استادیوم آرورهید جشن گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از اوله، آنتونلا روکوزو، همسر لیونل مسی، با همراهی سه فرزندش، پیروزی تیم ملی آرژانتین و گلهای همسرش را از یکی از جایگاههای استادیوم آرورهید در کانزاس تماشا کرد.
او با پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ و به همراه فرزندانش، تیگو، متئو و چیرو، از این پیروزی لذت برد. آنتونلا در حساب اینستاگرام خود نوشت: "وای آرژانتین!!! با تو همیشه @لئومسی !!!! تو فوقالعادهای!!" و سه تصویر از خود و فرزندانش را به اشتراک گذاشت.
لیونل مسی پس از پایان بازی در مصاحبهای با خبرنگاران گفت: "واقعاً این موضوع کاملاً خارج از حوزه ورزشی است. روزهای سخت و پیچیدهای را گذراندم، اما از تمام اعضای تیم و همتیمیهایم سپاسگزارم که همیشه در کنار من بودند و به من انرژی دادند."