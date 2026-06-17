به گزارش ایلنا به نقل از اوله، آنتونلا روکوزو، همسر لیونل مسی، با همراهی سه فرزندش، پیروزی تیم ملی آرژانتین و گل‌های همسرش را از یکی از جایگاه‌های استادیوم آرورهید در کانزاس تماشا کرد.

او با پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ و به همراه فرزندانش، تیگو، متئو و چیرو، از این پیروزی لذت برد. آنتونلا در حساب اینستاگرام خود نوشت: "وای آرژانتین!!! با تو همیشه @لئومسی !!!! تو فوق‌العاده‌ای!!" و سه تصویر از خود و فرزندانش را به اشتراک گذاشت.

لیونل مسی پس از پایان بازی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت: "واقعاً این موضوع کاملاً خارج از حوزه ورزشی است. روزهای سخت و پیچیده‌ای را گذراندم، اما از تمام اعضای تیم و هم‌تیمی‌هایم سپاسگزارم که همیشه در کنار من بودند و به من انرژی دادند."

انتهای پیام/