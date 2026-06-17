دیگو ژوتا، یادگار همیشگی فوتبال

به گزارش ایلنا به نقل از موندو دیپورتیوو، امروز بازی‌های مهمی در مرحله گروهی جام جهانی برگزار می‌شود و در یکی از این بازی‌ها، دیگو ژوتا می‌توانست به همراه تیم ملی پرتغال به آرزوی خود برسد. یک سال از حادثه تلخ درگذشت او و برادرش، آندره سیلوا، می‌گذرد و تصاویر آن روزها به تدریج در ذهن‌ها محو می‌شود. مراسم خاکسپاری، اشک‌ها و غم و اندوهی که در دنیای فوتبال به وجود آمد، هنوز در یادها باقی مانده است. همسرش، روت کاردوسا، به یاد روز ازدواجشان و نزدیکی آن به روز وداعش، نامه‌ای به اندی رابرتسون ارسال کرد.

رابرتسون در این نامه به یادآوری دوستی عمیقش با دیگو و تأثیر او در مسیر صعود به جام جهانی اشاره کرد. او و دیگو در اردوهای لیورپول همیشه درباره آرزوهایشان برای حضور در جام جهانی صحبت می‌کردند. روت در نامه‌اش نوشت: «دیگو اغلب درباره تو، چالش‌ها و رویاها صحبت می‌کرد. دیگو همیشه با شما خواهد بود. از اینکه او را فراموش نکردید و در کنار خود دارید، سپاسگزارم.»

این احساسات باعث شد تا لوئیس مونتنگرو، رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال، به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی، دستبندی با رنگ‌های ملی و نام دیگو ژوتا اهدا کند. تیم ملی پرتغال با ۲۷+۱ به میدان خواهد رفت و این +۱ در قلب همه کسانی است که فوتبال را دوست دارند.

تمام بازیکنان این دستبند را به همراه دارند و روبن نِوس، بهترین دوست دیگو در پرتغال، هنوز نمی‌تواند باور کند که دیگر صدای او را نمی‌شنود. تیم ملی پرتغال، که یکی از بهترین تیم‌ها به شمار می‌رود، اکنون هدفی بزرگتر از پیروزی در این جام جهانی دارد و آن، گرامیداشت یاد یک فوتبالیست است که امروز می‌توانست در کنار آن‌ها باشد.

در فرهنگ مکزیکی، روز مردگان به عنوان یک رویداد ویژه شناخته می‌شود که در آن، روح‌ها به دیدار عزیزانشان می‌آیند. این مراسم به نوعی یادآور این است که هیچ‌کس در یادها و خاطرات فراموش نمی‌شود. این پیام، نه تنها از سوی تیم ملی پرتغال، بلکه از سوی بسیاری از شرکت‌کنندگان در این جام جهانی به گوش می‌رسد؛ جام جهانی ۲۰۲۶، جام جهانی +۱ است.

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