برنده توپ طلا روی نیمکت فرانسه: تصمیم جنجالی دشان

به گزارش ایلنا، در حالی که مایکل الیسی عنوان بهترین بازیکن میدان را به دست آورد و کیلیان امباپه با زدن دو گل به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی تبدیل شد، عثمان دمبله در دیدار فرانسه و سنگال (۳-۱) نتوانست درخشش لازم را داشته باشد و حالا وضعیت او در تیم ملی زیر سوال رفته است.

در شروع اولین بازی فرانسه در این مسابقات، دیدیه دشان همان ترکیب را که در دیدار دوستانه مقابل ایرلند شمالی استفاده کرده بود، حفظ کرد: چهار مهاجم شامل مایکل الیسی، دزیره دوئه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه. این چینش در نیمه اول عملکرد ضعیفی داشت و پس از استراحت، فرانسه با تغییراتی در نقش‌ها موفق به ایجاد تفاوت شد: امباپه در نقش شماره ۹ و الیسی به عنوان شماره ۱۰ برای توزیع بازی.

والید آچرچور در برنامه «آفتر فوت» بر روی آر ام سی گفت: "برای من دمبله بزرگ‌ترین بازنده این بازی است، این غیرقابل انکار است." او ادامه داد: "آیا او به نیمکت خواهد رفت؟ این ممکن است. یا باید در سمت راست بازی کند، مانند نیمه دوم، اما حتی در سمت راست هم او را فوق‌العاده نیافتم. وقتی عملکرد فوق‌العاده الیسی و نیم ساعت آخر امباپه را می‌بینید، دیمبله در حاشیه این دو قرار دارد. ما یک تیم فرانسه با دمبله در پست شماره ۱۰ و یک تیم با الیسی را دیدیم و تفاوت در نتیجه مشهود بود."

با وجود اینکه اوسمان دیمبله دو بار برنده توپ طلا و قهرمان لیگ قهرمانان است، اما در این تیم رهبری هجومی ندارد. دانیل ریولو گفت: "او تنها نیست، اما این امباپه است که این تیم فرانسه را به دوش می‌کشد، او رئیس است. من یک بازیکن آزاد و تعیین‌کننده می‌بینم. نمی‌توانی از او چشم‌پوشی کنی، باید دور او ساخته شود."

دمبله که در باشگاه درخشان بوده، هنوز نتوانسته اثر خود را در تیم ملی بگذارد. فلوران گوترو گفت: "متأسفانه، دمبله‌ای که در بازی‌های دوستانه اخیر و امروز دیدیم، غمگین و هدر رفته است... او متوجه است. او می‌بیند که بارکولا به میدان می‌آید و بلافاصله گل می‌زند و می‌بیند که با الیسی در مرکز بازی بهتر عمل می‌شود."

آچرچور همچنین گفت: "این دمبله‌ای نیست که ما در PSG می‌شناسیم، تکنیک او ناپایدار است. این کاملاً مشهود است: این تیم او نیست، این اتاق او نیست، او دکوراسیون را نچیده است، این خانه او نیست."

با توجه به این شرایط، آچرچور افزود: "تیم ملی فرانسه باید پیشرفت کند و باید یک مسابقه را ببرد. اگر شماره ۱۰ با کیلیان امباپه کار نمی‌کند، چون او به خاطر عملکرد و وضعیتش غیرقابل تعویض است، باید یا به عنوان یک متغیر تنظیم‌کننده عمل کند یا روی نیمکت بنشیند."

بازی بعدی تیم ملی فرانسه روز دوشنبه مقابل عراق خواهد بود و یک پیروزی می‌تواند به بازیکنان دشان کمک کند تا با آرامش بیشتری به مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات صعود کنند.

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