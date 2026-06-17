به گزارش ایلنا به نقل از موندو دپورتیوو، رونالدو که به عنوان کاپیتان تیم ملی پرتغال در این رقابت‌ها حضور دارد، امشب در شهر هیوستون به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد رفت. کنگو برای دومین بار در تاریخ خود در جام جهانی شرکت می‌کند و اولین بار در سال ۱۹۷۴ با نام زئیر در این مسابقات حاضر شده بود.

تیم ملی پرتغال که تحت هدایت روبرتو مارتینز قرار دارد، سال گذشته با پیروزی در فینال لیگ ملت‌های اروپا مقابل اسپانیا، قهرمان شد. اما رونالدو هنوز هم از شکست تیمش در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ که در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل مراکش (۱-۰) حذف شد، ناراحت است. در آن بازی، فرناندو سانتوس، سرمربی وقت، رونالدو را از ابتدا روی نیمکت نشاند و او در نیمه دوم وارد میدان شد.

رونالدو که پس از تعویض در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل کره جنوبی (۲-۱) با سانتوس دچار تنش شده بود، از آن زمان به دنبال جبران این ناکامی است. او از زمان اولین حضورش در جام جهانی ۲۰۰۶ در آلمان، هرگز به مرحله نیمه‌نهایی نرسیده و در جام جهانی‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ در مرحله یک‌هشتم نهایی و در ۲۰۱۴ در مرحله گروهی حذف شده است.

این ستاره پرتغالی که در ترکیب اصلی تیم ملی قرار دارد و به عنوان مهاجم نوک در کنار گونچالو راموس بازی می‌کند، به زودی به مرز هزار گل در دوران حرفه‌ای خود (با ۹۷۳ گل) نزدیک می‌شود. رونالدو دیروز در اینستاگرام پیامی منتشر کرد که نشان‌دهنده انگیزه بالای اوست: «هر بار که این پیراهن را به تن می‌کنیم، همان احساس افتخار، اشتیاق و مسئولیت را داریم که روز اول داشتیم. امروز یک فصل جدید آغاز می‌شود. ما سخت کار کرده‌ایم تا به اینجا برسیم و حالا زمان آن است که همه چیز را برای کشورمان و تمام جوامع پرتغالی که از ما حمایت می‌کنند، فدای کنیم. به ما اعتماد کنید، همان‌طور که ما به شما اعتماد داریم!»

تیم ملی پرتغال با ستاره‌هایی چون ویتینیا، ژوائو نوز، برناردو سیلوا، برونو فرناندس، پدرو نتو و ژوائو فلیکس به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی در گروه L این جام جهانی شناخته می‌شود، اما نباید از جمهوری دموکراتیک کنگو غافل شد که در مرحله پلی‌آف با حذف نیجریه به این مرحله راه یافته است. سرمربی فرانسوی این تیم، سباستین دسا بر، با بازیکنانی از سطح اول اروپا مانند باکامبو (بتیس)، ویسا (نیوکاسل)، وان-بیساکا (وست هم)، پیکل (که قبلاً در اسپانیول بود) و سادیکی (ساندرلند) به میدان خواهد رفت.

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