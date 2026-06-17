به گزارش ایلنا، آیمَن حسین در بازی روز سه‌شنبه که با نتیجه ۴ بر ۱ به نفع نروژ به پایان رسید، موفق به زدن تنها گل عراق شد و این گل را به عنوان نخستین گل این کشور در جام جهانی پس از ۴۰ سال جشن گرفت. او در این باره گفت: «ما در این بازی بسیار آموختیم. افتخار می‌کنم که در نخستین بازی پس از ۴۰ سال شرکت کردم. این یک بازی بزرگ بود که همه ما در آن شرکت کردیم. خوشحالم که پس از این مدت طولانی گل زدم.»

او همچنین افزود: «اگرچه نتیجه به نفع ما نبود، اما از عملکرد خود در نیمه اول راضی بودیم. با این حال، به دلیل برخی جزئیات و تجربه حریف، نتوانستیم کنترل بازی را در دست بگیریم. ما بسیار آموختیم و امیدواریم در بازی بعدی عملکرد بهتری داشته باشیم.»

عراق تنها یک بار در جام جهانی ۱۹۸۶ در مکزیک شرکت کرده بود و در آن دوره سه بازی را باخت. این تیم در روز دوشنبه آینده به مصاف فرانسه خواهد رفت.

آیمَن حسین همچنین در فرودگاه شیکاگو به مدت هفت ساعت تحت بازجویی مقامات مهاجرت قرار گرفت. او که در گذشته نیز گل صعود عراق به جام جهانی را در بازی پلی‌آف مقابل بولیوی به ثمر رسانده، با چالش‌های زیادی در زندگی شخصی خود مواجه بوده است. پدرش در سال ۲۰۰۸ توسط گروه تروریستی القاعده کشته شد و برادرش در سال ۲۰۱۴ توسط داعش ربوده شد.

حسین که اکنون ۳۰ ساله است، با وجود تمام سختی‌ها، به آرزوی خود برای حضور در جام جهانی دست یافته است. او در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که هدف بزرگش صعود عراق به جام جهانی است.

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