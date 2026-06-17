هری کین به دنبال تحقق رویا: به بهترین شکل ممکن وارد این رقابت میشوم
کاپیتان تیم ملی انگلستان در آستانه بازی با کرواسی در ورزشگاه دالاس، به دنبال جبران ناکامیهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، هری کین، مهاجم تیم ملی انگلیس، در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده، به بیان احساسات و تجربیات خود پرداخت. او به عنوان کاپیتان تیم ملی، در بازی افتتاحیه مقابل کرواسی در ورزشگاه دالاس، به دنبال جبران ناکامیهای گذشتهاش در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.
کین از سالها پیش تحت تأثیر روحیه ورزشکاران آمریکایی قرار گرفته و آن را به عنوان یک نماد خاص از عزم و اراده میداند. او در سال ۲۰۱۱ و در آغاز دوران حرفهای خود با چالشهای زیادی در باشگاه تاتنهام روبرو شد و به تدریج به NFL و به ویژه به تام بردی، کوارتربک افسانهای نیوانگلند پاتریوتز، علاقهمند شد. کین با تماشای مستند «برادی ۶» متوجه شد که چگونه هیچکس در درفت NFL سال ۲۰۰۰ به بردی توجه نکرد و او در نهایت به یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ تبدیل شد.
کین در سالهای اخیر به ایالات متحده سفر کرده و در برنامههای تلویزیونی مختلفی شرکت کرده است. او در سال ۲۰۲۲ در برنامه «جیمی فالون» و در سال ۲۰۲۳ در «گود مورنینگ آمریکا» درباره آرزوی خود برای تبدیل شدن به یک بازیکن NFL پس از بازنشستگی از فوتبال صحبت کرد. او به این نکته اشاره کرد که «این به انگیزه من برای بهترین بودن برمیگردد.»
کین در حال حاضر با ۶۱ گل در ۵۱ بازی برای بایرن مونیخ، به اوج دوران حرفهای خود رسیده و به دنبال کسب عنوانهای بیشتر است. او در این فصل موفق به کسب دو عنوان قهرمانی در بوندسلیگا و DFB-Pokal شده است. کین همچنین در آستانه کسب ۱۱۵مین بازی ملی خود قرار دارد و با ۷۹ گل، به دنبال شکستن رکورد گلزنی گری لینهکر در جام جهانی است.
او در مورد احساساتش در آستانه این رقابتها گفت: «به بهترین شکل ممکن وارد این تورنمنت میشوم؛ از نظر جسمی و روحی در بهترین وضعیت هستم.» کین همچنین به اهمیت آزادی در بازی و عدم ترس از نتایج اشاره کرد و افزود: «پیام من این است که آزاد باشید و از هیچ نتیجهای نترسید. ما اینجا هستیم تا به دورهای بالاتر برویم و این هدف ماست.»