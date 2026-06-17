بارسلونا به دنبال بازگشت کانسلو به لالیگا

به گزارش ایلنا به نقل از موندو دیپورتیوو، بارسلونا به طور جدی به دنبال جذب ژائو کانسلو، مدافع ۳۲ ساله پرتغالی، است و این انتقال به عنوان یکی از اهداف اصلی باشگاه در تابستان پیش رو شناخته می‌شود. این در حالی است که بارسلونا پیش از این، قرارداد آنتونی گوردون را نهایی کرده است. با این حال، مسئولان باشگاه معتقدند که این انتقال ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

باشگاه بارسلونا به خوبی می‌داند که مذاکره با باشگاه الهلال عربستان کار آسانی نیست. باشگاه‌های سعودی به شدت از بازیکنان خود محافظت می‌کنند و برای حفظ آن‌ها تلاش زیادی می‌کنند. کانسلو یک سال دیگر با الهلال قرارداد دارد و به وضوح تمایلی به ادامه این قرارداد ندارد.

همچنین، الهلال باید ابتدا مشکلات داخلی خود را در زمینه ساختار ورزشی حل کند. این باشگاه در حال حاضر در حال انتخاب و استخدام یک مدیر ورزشی است که برنامه‌ریزی برای فصل آینده را بر عهده خواهد داشت. اولین تصمیم این مدیر، ادامه همکاری با سیمونه اینزاگی خواهد بود که رابطه خوبی با کانسلو ندارد و قصد دارد این مدافع را از تیم جدا کند، که این امر می‌تواند انتقال او به بارسلونا را تسهیل کند.

همچنین، ژرژ مندس، ایجنت کانسلو، در حال بررسی راه‌حل‌های خلاقانه برای انتقال این بازیکن به بارسلونا است. همان‌طور که موندو دیپورتیوو در ماه مارس اشاره کرد، یکی از گزینه‌ها برای تسهیل این انتقال، مارک کاسادو، هافبک جوان بارسلونا است که الهلال به دنبال جذب او در بازار نقل و انتقالات آینده است.

اگر کاسادو به الهلال منتقل شود، بارسلونا می‌تواند درخواست کند که کانسلو به عنوان بخشی از این معامله به این باشگاه منتقل شود. در حال حاضر، هم کانسلو و هم بارسلونا به آرامی پیش می‌روند. این بازیکن باید برخی مسائل مالی خود را با الهلال حل کند و این روند زمان‌بر است، بنابراین احتمال دارد که انتقال او تا ماه جولای به تعویق بیفتد. در هر صورت، اولویت کانسلو همچنان امضای قرارداد با بارسلونا است که با این باشگاه برای دو فصل به توافق رسیده است.

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