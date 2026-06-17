فرناندس: این نسل میتواند بهترین تیم تاریخ پرتغال شود
برونو فرناندس، هافبک تیم ملی پرتغال، در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۶ از افتخار بازی در کنار کریستیانو رونالدو سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این ستاره بتواند به فینال برسد.
به گزارش ایلنا، فرناندس در کنفرانس خبری پیش از بازی پرتغال با جمهوری دموکراتیک کنگو در هیوستون، اظهار داشت: «برای همه ما، تقریباً همه ما با تماشای بازیهای کریستیانو بزرگ شدهایم و اکنون افتخار داریم که نزدیک او هستیم و میتوانیم با او بازی کنیم. احساس میکنم که او نیز کمی مضطرب است. این یک جام جهانی برای کشورش است و میدانیم که او چه احساسی به پرتغال دارد.»
هافبک منچستریونایتد همچنین افزود: «رویاپردازی ممنوع نیست، اما در نهایت باید تمرکز کنیم که با قدمهای خوب شروع کنیم. ما باید بازی به بازی پیش برویم و اگر میخواهیم به فینال برسیم، باید همیشه روی قدم بعدی تمرکز کنیم. ما مسئولیت زیادی داریم.»
وی در ادامه گفت: «بهترین تیم پرتغالی تاریخ، تیمی است که عنوان قهرمانی را کسب کند. امیدوارم در پایان این رقابتها بتوانیم بگوییم که ما بهترین تیم تاریخ هستیم. فکر میکنم تیم ما بسیار قوی است و بازیکنان با کیفیتی داریم و فراتر از آن، ما یک تیم بسیار متحد هستیم و این چیزی است که ما را متمایز میکند.»
فرناندس همچنین به سطح بالای تیم کنگو اشاره کرد و گفت: «رتبهبندی اهمیت چندانی ندارد. کنگو تیمی بسیار توانمند است و بازیکنانی دارد که در لیگهای معتبر بازی میکنند. ممکن است نامهای چندان شناختهشدهای نداشته باشند، اما بازیکنان با کیفیتی هستند و شایسته احترام ما هستند. آنها فیزیکی و دفاعی هستند و توانایی بالایی در انجام ضدحملات دارند.»
وی در پایان یاد دیگو ژوتا، بازیکن سابق پرتغالی که به طرز غمانگیزی در یک تصادف رانندگی در جولای ۲۰۲۵ درگذشت، را گرامی داشت و گفت: «او برای ما مهم است، مدت زیادی در گروه ما بود و من نیز در لیگ برتر بارها با او بازی کردم. واقعیت این است که دیگو همبازی فوقالعادهای بود و همیشه با پای بر زمین بود. او هنوز هم بخشی از گروه ماست.»
پرتغال و کنگو روز چهارشنبه در ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی در استادیوم انآرجی هیوستون به مصاف یکدیگر خواهند رفت.