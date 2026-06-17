مودریچ: انگار اولین باری است که در جام جهانی بازی میکنم
لوکا مودریچ، هافبک تیم ملی کرواسی، با نزدیک شدن به پایان دوران حرفهای خود، از اهمیت لذت بردن از هر بازی در جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، لوکا مودریچ در آستانه پنجمین حضور خود در جام جهانی، ابراز امیدواری کرد که از هر بازی تیم ملی کرواسی در این رقابتها بهرهبرداری کند. این هافبک ۴۰ ساله که آیندهاش در میلان نامشخص است، میداند که ممکن است این آخرین مسابقه بزرگ او به عنوان یک بازیکن باشد. اولین گام برای او لذت بردن از مرحله گروهی است که روز چهارشنبه، در بازی مقابل انگلستان، ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران در دالاس، ایالات متحده آغاز میشود.
مودریچ در یک کنفرانس خبری درباره انتظاراتش از این رقابتها و معنای آن در مرحله پایانی دوران حرفهایاش گفت: «من به نمایندگی از کرواسی به بهترین نحو ممکن افتخار میکنم. همه ما رویاها و انتظاراتی داریم. مهمترین چیز این است که بهترین عملکرد را داشته باشیم. میدانم که به پایان دوران حرفهایام نزدیک میشوم و مهمترین نکته این است که از هر بازی و هر تمرین لذت ببرم.»
مودریچ سال گذشته از رئال مادرید جدا شد و با امضای قراردادی تا ژوئن ۲۰۲۶ به میلان پیوست تا به یک رویای کودکی خود برسد. این قرارداد شامل یک بند تمدید برای یک سال دیگر نیز هست. اما به گفته روزنامه گازتا دلو اسپورت، این بازیکن کرواسی در حال بررسی گزینه بازنشستگی است.
تیم ملی کرواسی در سالهای اخیر به تثبیت خود در عرصه بینالمللی پرداخته است. این تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ به مقام نایب قهرمانی رسید و مودریچ به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد. در جام جهانی گذشته، کرواسی در جایگاه سوم قرار گرفت.
مودریچ در ادامه افزود: «این رقابتها برای من مانند اولین بار است. مدالها عالی بودند و هیچکس انتظار نداشت، اما اینها گذشتهاند. نمیتوانیم همیشه بر روی آنها زندگی کنیم. اکنون میخواهیم کارهای بزرگ انجام دهیم و آرزوهای بزرگی داریم. ما آماده انتظارات بزرگ هستیم، اما هنوز تیمهای زیادی با کیفیت وجود دارند که همان چیزی را میخواهند که ما میخواهیم.»
چالش دوم کرواسی در این جام جهانی، بازی مقابل پاناما خواهد بود که در تاریخ ۲۳ ژوئن، ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران در تورنتو برگزار میشود. تیم مودریچ مرحله گروهی را با بازی مقابل غنا در تاریخ ۲۷ ژوئن، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران در فیلادلفیا به پایان خواهد رساند. جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار میشود و مرحله حذفی از تاریخ ۲۸ ژوئن آغاز خواهد شد و فینال در تاریخ ۱۹ ژوئیه در استادیوم متلایف برگزار خواهد شد.