کلمبیا با ۲۶ شیر به مصاف ازبکستان میرود
نستور لورنزو، سرمربی تیم ملی کلمبیا، در آستانه نخستین دیدار تیمش در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن ابراز رضایت از شرایط بازیکنان، تأکید کرد که شاگردانش با انگیزه بالا و برای خوشحال کردن مردم کشورشان به میدان خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، نستور لورنزو در نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی کلمبیا برابر ازبکستان، درباره شرایط تیمش و چالشهای پیشرو صحبت کرد.
تیم ملی کلمبیا قرار است روز چهارشنبه از ساعت ۲۳ به وقت ایران در شهر مکزیکوسیتی مقابل ازبکستان صفآرایی کند؛ تیمی که برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه میکند.
لورنزو در این نشست خبری اظهار داشت: «ما ۲۶ شیر در اختیار داریم و از این موضوع خوشحالم. مردم کلمبیا به شادی نیاز دارند و تیم ملی برای همین هدف به میدان میرود. کار آسانی پیش رو نداریم، اما تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.»
او در ادامه به عملکرد تیمش در مسابقات اخیر اشاره کرد و گفت: «در دیدارهای برابر کرواسی و فرانسه نمایش قابل قبولی داشتیم. هرچند مقابل فرانسه شکست خوردیم، اما در بخشهایی از مسابقه توانستیم در سطح آن تیم رقابت کنیم.»
سرمربی کلمبیا درباره شرایط بازیکنان شاخص تیم نیز توضیح داد: «همه بازیکنانی که در جام جهانی حضور دارند، رویای دوران کودکی خود را زندگی میکنند. لوئیس دیاز دقیقاً چنین شخصیتی دارد؛ حتی زمانی که به او استراحت میدهیم، باز هم به دنبال توپ میرود و نمیتواند از فوتبال فاصله بگیرد. این موضوع برای من بسیار رضایتبخش است.»
لورنزو همچنین درباره جیمز رودریگس گفت: «او شرایط خوبی دارد و از نظر بدنی روند رو به رشدی را طی میکند. شاید مانند برخی بازیکنان دوندگی نداشته باشد، اما توانایی او در هدایت جریان بازی و خلق موقعیت همچنان بسیار ارزشمند است.»
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره ازبکستان اظهار داشت: «این تیم چند بازیکن باکیفیت در اختیار دارد و از هدایت مربی بزرگی بهره میبرد که به خوبی میداند چگونه تیمش را سازماندهی کند. ازبکستان تیمی منظم و سختکوش است و ما باید بهترین عملکرد خود را برای غلبه بر آن ارائه دهیم.»
لورنزو در پایان به هدیهای که در جریان این نشست خبری دریافت کرده بود اشاره کرد و گفت: «یکی از خبرنگاران تصویری از بانوی گوادالوپه به من هدیه داد که برایم ارزش معنوی زیادی دارد.»