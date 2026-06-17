اسپایکبال: ورزش مورد علاقه رونالدو ستارههای تیم ملی پرتغال
ورزشی کمتر شناختهشده در برزیل به سرگرمی رسمی بازیکنان تیم ملی پرتغال تبدیل شده که در حال حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، اسپایکبال که به آن "راندنت" نیز گفته میشود، در زمینهای شنی و به صورت دو نفره بازی میشود و در لحظات تفریحی بازیکنان پرتغال که در پالم بیچ، فلوریدا، تمرین میکنند، جایگاه ویژهای پیدا کرده است. رونالدو در ابتدای سال جاری عکسی از تجهیزات این ورزش را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده و همتیمیاش در النصر، ژوائو فلیکس، نیز تصاویری از یک بازی پس از تمرین تیم ملی پرتغال به اشتراک گذاشته است.
اسپایکبال، که به نوعی شبیه به فوتمیز است، اما معمولاً با دست بازی میشود، به این صورت است که یک شبکه گرد در وسط بازیکنان قرار میگیرد و هدف این است که توپ قبل از رسیدن به حریف به زمین بزند. در این بازی، هیچ تقسیمبندی خاصی برای زمین وجود ندارد و بازیکنان در اطراف شبکه حرکت کرده و سعی میکنند توپ را به فضایی خالی یا سختتر برای دریافت حریف بفرستند.
هر تیم میتواند تا سه پاس قبل از زدن توپ به شبکه رد و بدل کند و امتیاز زمانی کسب میشود که توپ به زمین بیفتد، به لبه شبکه برخورد کند یا تیمی نتواند توپ را به درستی برگرداند. این بازی معمولاً تا ۲۱ امتیاز ادامه دارد و برای پیروزی باید دو امتیاز بیشتر از حریف کسب شود.
این ورزش در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط یک آمریکایی ایجاد شد، اما نتوانست به محبوبیت برسد. با این حال، در اواخر دهه ۲۰۰۰، به دلیل یک برنامه تلویزیونی، دوباره به موفقیت رسید و به نام اسپایکبال شناخته شد، که شرکتی است که تجهیزات این ورزش را تولید میکند. اسپایکبال در ایالات متحده بیشترین تعداد بازیکن را دارد و دارای مسابقات جهانی و فدراسیونهایی در برخی کشورها است، اما در برزیل هنوز به عنوان یک ورزش آماتور شناخته میشود.