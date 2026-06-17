به گزارش ایلنا به نقل از موندو دیپورتیوو، آکیرا، یک سگ از نژاد لابرادور، به نماد ارتباط عمیق انسانی تبدیل شده است. این سگ زمانی که ووزینیا به عنوان بهترین بازیکن میدان در بازی کیپ ورد با اسپانیا شناخته شد، از یک همراه بی‌صدا به یک چهره شناخته‌شده تبدیل شد.

تنها ۲۴ ساعت پس از این بازی، تعداد طرفداران ووزینیا از ۴۸ هزار به نزدیک به ۱۰ میلیون افزایش یافت. این افزایش محبوبیت تنها به دلیل رهبری او در یک تیم غیرمنتظره نیست، بلکه داستان زندگی او و تأثیرش بر جهان، به‌ویژه بر برزیل، که زبان و نام مشترکی با او دارد، نیز در این امر دخیل است.

ووزینیا قهرمانی است که جهان می‌خواهد صدای او را بشنود؛ او انسانی موفق در دنیای تجاری جام جهانی است که فیفا آن را به تصویر کشیده است. در این جام جهانی، وقفه‌های موسوم به کولینگ بریک به یک تجارت تبدیل شده و بلیت‌ها تنها در دست ثروتمندان است که هزاران یورو پرداخت می‌کنند تا در هر بازی، پنج یا شش بازیکن مشهور را ببینند.

این جام جهانی، داستان‌های واقعی را به نمایش می‌گذارد. برای مثال، تیم ملی نیوزیلند با بازیکنی به نام تیم پین، که از یک یوتیوبر آرژانتینی به دنیا آمده، نشان می‌دهد که تأثیر رسانه‌ای او به خاطر داستانی است که پشت او قرار دارد. همچنین، تیم ملی سنگال با شادی و رقص خود نشان می‌دهد که شادی متعلق به ثروتمندان نیست، بلکه به کسانی است که امید دارند.

این جام جهانی همچنین جوانی مراکشی به نام بوعادی را معرفی می‌کند که می‌توانست برای فرانسه بازی کند، اما به خاطر عشق به اصالتش برای مراکش بازی می‌کند و پیامی به نسل خود می‌فرستد که «ریاضی بخوانید، زیرا همه چیز متفاوت به نظر می‌رسد».

این جام جهانی، لوکا زیدان را به تصویر می‌کشد که پرچمش را با الجزایر، کشور اجدادش، به اشتراک می‌گذارد. او اکنون می‌تواند انتخاب کند که آیا از کشوری دفاع کند که والدینش برای کار به آنجا مهاجرت کرده‌اند یا با پیراهن همان مردمی بازی کند که بسیاری از آن‌ها هرگز نخواستند ترک کنند.

این جام جهانی همچنین زبان اسپانیایی را به عنوان یکی از زبان‌های رسمی معرفی می‌کند، زیرا مکزیک کشور میزبان است. اما فیفا فراموش کرده که این جام جهانی تنها متعلق به ترامپ نیست، بلکه متعلق به سه کشور است و مکزیک نیز در این میان اهمیت دارد، همان‌طور که ۵۰ میلیون لاتین‌تبار در ایالات متحده.

این جام جهانی، احساسات را به تصویر می‌کشد؛ مادرانی که شاهد بوده‌اند چگونه همسرانشان در جام جهانی بازی کرده‌اند و اکنون فرزندانشان در این میدان حضور دارند. خانواده‌هایی مانند ویا، کلوئیورت، تورام و سیمئونه که تمام عمرشان را در دنیای فوتبال گذرانده‌اند و اکنون می‌بینند که این داستان ادامه دارد. احساسی فراتر از گل‌ها، با قلب‌هایی بزرگ.

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