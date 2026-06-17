اسکالونی: مسی فوقالعاده است، چه بگویم...
سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین پس از نمایش درخشان لیونل مسی در دیدار برابر الجزایر در جام جهانی، به تمجید از این ستاره پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از اوله، لیونل اسکالونی در مورد درخشش لیونل مسی در جریان برتری سه بر صفر مقابل الجزایر گفت: "مسی؟تعریف نشدنی است، چه بگویم. هر چه بگویم اضافی است، او فوقالعاده است. او را دیدم، بوسیدمش و به او گفتم که خیلی دوستش دارم، نمیدانید چه بگویید. روزی که او دیگر بازی نکند، دلمان برایش تنگ خواهد شد."
اسکالونی ادامه داد: "همه ما به پای بهترین بازیکن جهان افتادهایم و این احساس عمومی است. واقعاً واژههای زیادی برای توصیف کسی که در اولین بازیاش در جام جهانی هتتریک کرد، وجود ندارد. این هتتریک به او این امکان را میدهد که به رکورد کلوزه به عنوان بهترین گلزن تاریخ این رقابتها برسد."
او افزود: "او این کار را به مدت ۲۰ سال انجام داده، واقعاً شگفتانگیز است... مردم فوتبال او را میخواهند، نه فقط آرژانتینیها. باید از او لذت ببریم. آنچه او منتقل میکند، فوقالعاده است."
اسکالونی همچنین به دشواری بازی اشاره کرد و گفت: "میدانستیم که باید سختی بکشیم، این تیم خوب بازی میکند و میتوانست ما را به چالش بکشد، اما بچهها کار فوقالعادهای انجام دادند. با وجود اینکه ۳-۰ پیروز شدیم، بازی بسیار دشواری بود. نتیجه شاید آنچه را که در بازی اتفاق افتاد، نشان ندهد، هرچند که شایسته پیروزی بودیم."
او در ادامه به اهمیت پیروزی در این بازی اشاره کرد و گفت: "همیشه بازی اول دشوار است، به ویژه برابر حریفان قوی. ذهنیت خیلی مهم است. شکست در قطر در ذهن ما بود. پیروزی به ما آرامش میدهد برای ادامه مسیر."
اسکالونی در پایان گفت: "گروه خوشحال است و به برخی از بازیکنان دقایقی بازی دادیم. امیدواریم در بازی بعدی پیروز شویم تا همه بتوانند بازی کنند. هدف این است که همه در کنار هم باشند. اگر آنها خوب بازی کنند، ما دفاع میکنیم. حریف بازی میکند و نمیتوان همیشه مالکیت توپ را در اختیار داشت."