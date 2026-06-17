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ماتیاش سیندلر: ستاره‌ای که جانش را برای چالش نازی‌ها فدا کرد

ماتیاش سیندلر: ستاره‌ای که جانش را برای چالش نازی‌ها فدا کرد
کد خبر : 1800380
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ماتیاش سیندلر، مهاجم افسانه‌ای فوتبال اتریش، به خاطر نافرمانی از دستورات نازی‌ها جان خود را از دست داد. او در یک دیدار دوستانه که به مناسبت الحاق اتریش به آلمان برگزار شده بود، با زدن گل و جشن گرفتن، به این رژیم چالش کشید و سه ماه بعد به طرز مشکوکی درگذشت.

به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، ماتیاش سیندلر، یکی از بزرگترین اسطوره‌های فوتبال اتریش، در سال ۱۹۰۳ در شهر کوزلوف متولد شد. او که در دوران جوانی پدرش را در جنگ جهانی اول از دست داده بود، فوتبال را به عنوان راهی برای ورود به دنیای بزرگسالی انتخاب کرد. سیندلر در دهه ۳۰ میلادی با تیم آستریا وین به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت و دو بار قهرمان میتروپا کاپ شد. او در فینال این رقابت‌ها در سال ۱۹۳۳، تیم قدرتمند اینتر میلان را شکست داد و سه گل به ثمر رساند.

سیندلر همچنین به عنوان بخشی از تیم ملی اتریش، معروف به "واندرتیم"، در تاریخ فوتبال این کشور شناخته می‌شود. این تیم در مسابقات قهرمانی اروپا در دهه ۳۰، موفق به شکست تیم‌های مطرحی چون چکسلواکی و ایتالیا شد. اما با گذشت زمان و پس از مرگ هیوگو مایسل، سرمربی تیم ملی، اوضاع برای سیندلر و فوتبال اتریش تغییر کرد.

در سال ۱۹۳۸، آلمان اتریش را به خاک خود ملحق کرد و سیندلر به عنوان یک کاتولیک، تحت فشارهای نازی‌ها قرار گرفت. در یک بازی دوستانه که به مناسبت این الحاق برگزار شد، سیندلر با نافرمانی از دستور نازی‌ها، گل زد و جشن گرفت. این اقدام او باعث شد تا به عنوان یک قهرمان شناخته شود، اما سه ماه بعد، او به طرز مشکوکی در خانه‌اش به همراه نامزدش پیدا شد.

تحقیقات نشان داد که سیندلر به دلیل استنشاق مونوکسید کربن جان خود را از دست داده است. با گذشت بیش از ۸۷ سال از این حادثه، نظریات مختلفی درباره علت مرگ او وجود دارد؛ از خودکشی و تصادف گرفته تا قتل. اما واقعیت این است که سیندلر با نافرمانی از هیتلر، نام خود را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد.

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