جام جهانی ۲۰۲۶؛
لیونل مسی بهترین بازیکن دیدار آرژانتین و الجزایر شد
فوقستاره تیم ملی آرژانتین بار دیگر در بزرگترین صحنه فوتبال جهان درخشید و عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر الجزایر را شکست دهد تا شروعی مقتدرانه در گروه J رقابتها داشته باشد. در این مسابقه، لیونل مسی با ارائه نمایشی درخشان نقش کلیدی در پیروزی آلبیسلسته ایفا کرد و در پایان مسابقه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
مسی که همچنان در ۳۹ سالگی یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان فوتبال جهان محسوب میشود، با خلق موقعیتهای متعدد و رهبری خط حمله آرژانتین بار دیگر کیفیت فنی بالای خود را به نمایش گذاشت. کاپیتان آرژانتین با تجربه و هوش تاکتیکیاش بارها دفاع الجزایر را تحت فشار قرار داد و نقش مهمی در شکلگیری گلهای تیمش داشت.
شاگردان لیونل اسکالونی با این پیروزی ارزشمند، سه امتیاز حساس را به دست آوردند و گام نخست را برای صعود به مرحله حذفی با اقتدار برداشتند. آرژانتین که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود، با درخشش مسی بار دیگر نشان داد از قدرت بالایی در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی برخوردار است.
مسی پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن مسابقه، بار دیگر ثابت کرد که سن تنها یک عدد است و جادوی پای چپ او همچنان میتواند سرنوشت بازیهای بزرگ را تغییر دهد.
آرژانتین در دیدار بعدی خود باید به مصاف اتریش برود و الجزایر نیز برابر اردن قرار خواهد گرفت؛ مسابقاتی که میتواند معادلات صعود در گروه J را دستخوش تغییر کند.