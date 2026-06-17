به گزارش ایلنا، در نخستین دیدار از گروه J، تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و الجزایر از ساعت 4:30 چهارشنبه (به وقت ایران) در ورزشگاه کانزاس سیتی به مصاف هم رفتند که آرژانتین در یک بازی پرگل توانست با نتیجه 3 بر صفر الجزایر را شکست دهد.

مدافع عنوان قهرمانی بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود در دقیقه 5 توسط مسی به گل رسید اما آفساید بود. 3 دقیقه بعد این اتفاق برای الجزایر تکرار شد و این تیم به گل رسید که باز هم داور آفساید اعلام کرد.

در دقیقه 17، دی‌پائول با یک پاس طولی مسی را پشت محوطه جریمه الجزایر صاحب توپ کرد و کاپیتان آلبی سلسته با یک شوت محکم دروازه زیدان را باز کرد.

شاگردان اسکالونی نیمه دوم را هم با توپ پر آغاز کردند و پس از چند صحنه و موقعیت گلی که خلق کردند بار دیگر توسط مسی به گل رسیدند. در دقیقه 60 مک‌آلیستر از پشت جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد که دفع ناقص لوکا زیدان توپ برگشتی را مسی با یک بغل‌پای ساده به توپ دروازه الجزایر چسباند.

صبر کنید؛ این پایان کار این بازی نبود. آرژانتین و مسی به این نتیجه و 2 گل راضی نبودند. فوق ستاره آرژانتینی در دقیقه 76، شانزدهمین گل خود در تاریخ جام‌های جهانی را به ثمر رساند تا ضمن هت‌تریک در اولین بازی جام جهانی 2026 رکورد دیگری را ثبت کند. لیونل مسی با این سه گل مشترکا با میروسلاو کلوزه در جایگاه نخست گلزنان تاریخ جام جهانی با 16 گل قرار گرفت.

داوری این دیدار برعهده شیمون مارسینیاک لهستانی است.

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