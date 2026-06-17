شب تاریخی برای لیونل مسی: حالا آقای گل جام جهانی!

به گزارش ایلنا، لیونل مسی در دیدار افتتاحیه آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ که در ایالات متحده برگزار شد، با زدن ۳ گل به الجزایر، به رکورد ۱۶ گل در تاریخ جام‌های جهانی رسید و به این ترتیب با میروسلاو کلوزه، مهاجم سابق تیم ملی آلمان، که نیز ۱۶ گل در این رقابت‌ها به ثمر رسانده بود، برابر شد. این نخستین بار است که مسی در یک بازی جام جهانی موفق به زدن ۳ گل و هت‌تریک می‌شود و او به عنوان مسن‌ترین بازیکن تاریخ این رقابت‌ها که هت‌تریک کرده، شناخته می‌شود.

این ششمین جام جهانی مسی است. او در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۸ هر کدام یک گل، در سال ۲۰۱۴ چهار گل و در سال ۲۰۲۲ هفت گل به ثمر رسانده است. تنها در جام جهانی ۲۰۱۰ در آفریقای جنوبی بود که نتوانست گلی به ثمر برساند.

در حال حاضر، جدول گلزنان برتر تاریخ جام‌های جهانی به این ترتیب است:

۱. میروسلاو کلوزه (آلمان) و لیونل مسی (آرژانتین) - ۱۶ گل

۲. رونالدو (برزیل) - ۱۵ گل

۳. گرد مولر (آلمان) و کیلیان امباپه (فرانسه) - ۱۴ گل

۴. ژست فونتین (فرانسه) - ۱۳ گل

۵. پله (برزیل) - ۱۲ گل

ژست فونتین با ۱۳ گل در یک دوره جام جهانی، رکوردی بی‌نظیر و دشوار برای شکستن را به ثبت رسانده است.

مسی در این دیدار با یک شوت زیبا از خارج از محوطه جریمه، گل اول را برای آرژانتین به ثمر رساند و سپس در نیمه دوم از ریباند دروازه‌بان استفاده کرد و گل دوم را زد. گل سوم او نیز با یک شوت دقیق از خارج از محوطه جریمه به ثمر رسید. مسی در دقیقه 78 بازی تعویض شد و جای خود را به نیکو پاز داد.

این بازیکن همچنین با گلزنی در این دیدار، رکورد دیگری را نیز به نام خود ثبت کرد و حالا با ۶ گل از خارج از محوطه جریمه، از ریوولینو پیشی گرفته است. ریوولینو در جام جهانی ۱۹۷۰ دو گل از خارج از محوطه به ثمر رساند و در دوره‌های بعدی نیز موفق به زدن گل‌هایی از این نوع شد. مسی گل‌های خود از خارج از محوطه را در جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۲۲ و اکنون ۲۰۲۶ به ثبت رسانده است.

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