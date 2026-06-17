لیونل مسی دست بردار امباپه نیست
ساعاتی بعد از دبل گلزنی امباپه برای فرانسه، این لیونل مسی بود که با گل برابر الجزایر بار دیگر رکورد خود را حفظ کرد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی با گلزنی در نخستین بازی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶، به رکورد ۱۵ گل در تاریخ این رقابتها رسید و به عنوان سومین گلزن برتر تاریخ جام جهانی شناخته شد.
مسی با این دو گل به اولین بازیکنی تبدیل شد که در پنج دوره جام جهانی حداقل یک گل به ثمر رسانده است. این بازیکن آرژانتینی همچنین به عنوان اولین بازیکن تاریخ شناخته میشود که در شش دوره جام جهانی حضور دارد.
در حال حاضر، ردهبندی برترین گلزنان تاریخ جام جهانی به شرح زیر است:
۱. میروسلاو کلوزه (آلمان) - ۱۶ گل
۲. رونالدو (برزیل) - ۱۵ گل
۳. گرد مولر (آلمان) و کیلیان امباپه (فرانسه) - ۱۴ گل
۴. ژست فونتین (فرانسه) و لیونل مسی (آرژانتین) - ۱۳ گل
۵. پله (برزیل) - ۱۲ گل
رکورد ژست فونتین به عنوان یکی از شگفتانگیزترین رکوردها شناخته میشود، زیرا او تمام ۱۳ گل خود را در یک دوره جام جهانی، در سال ۱۹۵۸ به ثمر رساند.