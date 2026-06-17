رکورد جدید لیونل مسی بعد از گلزنی به الجزایر

به گزارش ایلنا، لیونل مسی در سن ۳۸ سالگی همچنان به درخشش خود در تیم ملی آرژانتین ادامه می‌دهد. این بازیکن در بازی برابر الجزایر در جام جهانی، بازی شماره 200 خود را با پیراهن آلبی‌سلسته انجام داد و با گلزنی در این دیدار، تعداد گل‌های خود را به ۱۱۸ رساند. این تعداد گل، او را به عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی آرژانتین معرفی کرده است.

اولین گل مسی با تیم ملی بزرگسالان به مارس ۲۰۰۶ برمی‌گردد، زمانی که در یک بازی دوستانه پیش از جام جهانی ۲۰۰۶ در آلمان، موفق به گلزنی شد. اکنون، بیست سال بعد، او در ششمین جام جهانی خود (یک رکورد تاریخی) همچنان به ثبت رکوردهای جدید ادامه می‌دهد.

مسی در اولین بازی خود در جام جهانی، در برابر صربستان و مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۶، تنها ۱۳ دقیقه پس از ورود به میدان گلزنی کرد و به عنوان جوان‌ترین گلزن آرژانتین در تاریخ جام‌های جهانی شناخته شد. او همچنین در سال‌های بعدی، گل‌های تاریخی دیگری را به ثمر رساند که شامل گلزنی در برابر مکزیک در سال ۲۰۰7 و گل‌های متعدد در مسابقات مقدماتی و جام‌های جهانی مختلف می‌شود.

انتهای پیام/