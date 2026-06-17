سولباکن: شروعی رویایی داشتیم، اما هنوز چیزی تمام نشده است

به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ در نخستین دیدار خود در گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۴ بر ۱ عراق را شکست دهد و با سه امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به فرانسه در صدر جدول قرار گیرد. در این مسابقه، ارلینگ هالند با به ثمر رساندن دو گل نقش پررنگی در پیروزی تیمش ایفا کرد.

استاله سولباکن، سرمربی نروژ، در نشست خبری پس از بازی با تمجید از نمایش بازیکنانش گفت: «شروع بسیار خوبی داشتیم و بازیکنان با تمرکز بالا برنامه‌های تاکتیکی را اجرا کردند. کسب سه امتیاز در نخستین بازی جام جهانی اهمیت زیادی دارد، اما هنوز راه طولانی در پیش داریم.»

وی با اشاره به عملکرد هجومی تیمش افزود: «قدرت خط حمله نروژ یکی از نقاط قوت ماست. بازیکنانی مانند هالند کیفیت بالایی دارند، اما این پیروزی حاصل تلاش گروهی همه بازیکنان بود و نه فقط درخشش یک نفر.»

سرمربی نروژ همچنین از عملکرد تیم عراق تمجید کرد و گفت: «عراق تیم جنگنده‌ای است و در برخی دقایق بازی ما را تحت فشار قرار داد. نتیجه شاید اختلاف زیادی را نشان دهد، اما مسابقه آسانی نداشتیم.»

سولباکن در پایان درباره دیدار حساس آینده مقابل فرانسه اظهار داشت: «بازی بعدی می‌تواند سرنوشت صدرنشینی گروه را مشخص کند. باید با همین تمرکز و کیفیت وارد میدان شویم، زیرا برابر تیمی در کلاس جهانی بازی خواهیم کرد.»

نروژ با این پیروزی ارزشمند در صدر گروه I قرار گرفت و حالا هواداران این تیم امیدوارند نسل طلایی فوتبال این کشور پس از سال‌ها غیبت، حضوری درخشان در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.

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