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جام جهانی ۲۰۲۶؛

آرنولد: برابر نروژ تسلیم نشدیم؛ هنوز شانس صعود داریم

آرنولد: برابر نروژ تسلیم نشدیم؛ هنوز شانس صعود داریم
کد خبر : 1800321
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سرمربی تیم ملی عراق پس از شکست برابر نروژ در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تمجید از عملکرد شاگردانش تأکید کرد که این نتیجه پایان راه «شیرهای بین‌النهرین» نیست.

به گزارش ایلنا، تیم ملی عراق در هفته نخست رقابت‌های گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۴ بر ۱ مقابل نروژ شکست خورد؛ دیداری که اگرچه با برتری شاگردان استاله سولباکن به پایان رسید، اما عراقی‌ها در بخش‌هایی از مسابقه نمایش امیدوارکننده‌ای ارائه دادند.

گراهام آرنولد، سرمربی استرالیایی عراق، پس از پایان بازی با اشاره به عملکرد بازیکنانش اظهار داشت که تیمش با شجاعت مقابل یکی از مدعیان گروه بازی کرده و در مقاطعی توانسته نروژ را تحت فشار قرار دهد. او تأکید کرد که اشتباهات فردی در چنین سطحی هزینه سنگینی دارد و تیمش باید از این شکست درس بگیرد.

آرنولد پیش از آغاز جام جهانی نیز گفته بود عراق «چیزی برای از دست دادن ندارد» و می‌تواند دنیا را شگفت‌زده کند؛ دیدگاهی که او پس از شکست برابر نروژ نیز بر آن تأکید کرد و معتقد است تیمش همچنان شانس رقابت برای صعود از گروه را در اختیار دارد.

سرمربی عراق همچنین از روحیه جنگندگی بازیکنانش تمجید کرد و گفت حضور در نخستین جام جهانی پس از ۴۰ سال، تجربه‌ای ارزشمند برای فوتبال این کشور است. عراق در ادامه رقابت‌ها باید برابر فرانسه قرار گیرد و سپس در دیداری سرنوشت‌ساز به مصاف سنگال برود.

عراق با این شکست در قعر جدول گروه I قرار گرفت، اما نمایش جنگنده این تیم نشان داد که شاگردان آرنولد می‌توانند در ادامه مسابقات برای کسب امتیاز و حفظ امیدهای صعود بجنگند.

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