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جام جهانی ۲۰۲۶؛

هالند بهترین بازیکن دیدار عراق و نروژ شد

هالند بهترین بازیکن دیدار عراق و نروژ شد
کد خبر : 1800320
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ستاره تیم ملی نروژ با درخشش خیره‌کننده در نخستین بازی تیمش در جام جهانی، عنوان بهترین بازیکن میدان را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ در دیدار نخست خود در گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۴ بر ۱ عراق را شکست دهد و شروعی قدرتمندانه در این رقابت‌ها داشته باشد. در این مسابقه، ارلینگ هالند با به ثمر رساندن دو گل، نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد و به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

مهاجم نروژ نخستین گل خود را در دقیقه ۲۹ به ثمر رساند و پس از گل تساوی عراق توسط ایمن حسین، بار دیگر دروازه حریف را باز کرد تا نروژ نیمه نخست را با برتری به پایان برساند. در ادامه نیز نروژی‌ها با گل لئو اوستیگارد و یک گل به خودی از سوی عراق، اختلاف را افزایش دادند.

هالند که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، با این نمایش درخشان بار دیگر توانایی‌های گلزنی خود را به رخ کشید و امیدهای نروژ برای صعود از مرحله گروهی را افزایش داد. این مهاجم درخشان پیش از این نیز در مرحله مقدماتی عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشته بود.

با این نتیجه، نروژ سه امتیاز ارزشمند کسب کرد و در گروه I رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ گام نخست را با اقتدار برداشت.

 

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