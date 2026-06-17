جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدول گروه I پس از پایان هفته اول؛ نروژ بالاتر از فرانسه
رقابتهای گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری نخستین دیدارها وارد فاز جذابی شده و تیمهای مدعی برای صعود به مرحله حذفی رقابت نزدیکی را آغاز کردهاند. پس از پایان بازیهای دور نخست، نروژ و فرانسه با کسب سه امتیاز در صدر جدول قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ در یکی از جذابترین دیدارهای این گروه موفق شد عراق را با نتیجه ۴ بر ۱ شکست دهد. در این مسابقه، ارلینگ هالند با دو گل درخشان ستاره میدان بود و نروژیها با تفاضل گل بهتر نسبت به فرانسه در صدر جدول ایستادند.
در دیگر مسابقه گروه، فرانسه با هدایت کیلیان امباپه توانست سنگال را ۳ بر ۱ شکست دهد. امباپه با دو گل نقش مهمی در این پیروزی داشت و خروسها را به جمع مدعیان اصلی صعود رساندند.
در حال حاضر نروژ با تفاضل گل +۳ صدرنشین است و فرانسه با تفاضل +۲ در رتبه دوم قرار دارد. سنگال و عراق نیز بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتهاند. بر اساس فرمت جدید جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم نخست هر گروه مستقیماً راهی مرحله حذفی خواهند شد و برخی تیمهای سوم نیز شانس صعود دارند.
دیدارهای بعدی گروه I میتواند معادلات صعود را تغییر دهد؛ جایی که فرانسه به مصاف عراق خواهد رفت و نروژ در نبردی حساس برابر سنگال قرار میگیرد. این مسابقات نقش تعیینکنندهای در مشخص شدن چهره تیمهای صعودکننده خواهند داشت.